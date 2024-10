Ciriani “Non sarà una manovra lacrime e sangue”

ROMA (ITALPRESS) - "Non sarà affatto una manovra lacrime e sangue, il ministro Giorgetti ha parlato di sacrifici per tutti perchè ha utilizzato un linguaggio serio e responsabile". Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ospite del Caffè della domenica, su Radio 24. "I soldi sono pochi e vanno usati bene, siamo tutti chiamati a comprendere che è l'epoca della responsabilità, l'epoca di soldi gettati allegramente dalla finestra è finita", ha aggiunto.- foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).