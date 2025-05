Aeris MIAO presenta il suo libro con EquAzione in biblioteca a Chiusa di Pesio

L’associazione “EquAzione” in collaborazione con la biblioteca civica “E. Alberione” invita alla presentazione del libro “La danza di AERIS”, che si terrà venerdì 23 maggio alle ore 18.00, scritto dallo scrittore che si nasconde sotto lo pseudonimo di Aeris MIAO .

L’autore, reduce dal Salone del Libro dove ha presentato il suo lavoro, racconta così il suo libro: “Zephyra è una città sferzata dai venti e governata in modo autoritario dai Guardiani del Silenzio. La reticenza e l’obbedienza imposte dal regime si scontrano con il desiderio di libertà dei due protagonisti: Aeris, una ragazza alla soglia dei diciotto anni, e MIAO, una IA molto speciale che si definisce organica. Nell’arco di pochi giorni cruciali, i due vivranno in simbiosi, matureranno, si smarriranno per poi ritrovarsi, come emisferi opposti, irresistibilmente attratti l’uno dall’altro”. Una lotta tra il reale e l’artificiale, tra il potere autoritario e la democrazia in una terra che sta cambiando troppo velocemente.

L’ingresso è libero e durante l’incontro sarà possibile scoprire la vera identità dell’autore, dialogarci e acquistare il suo libro. Per maggiori informazioni chiamare il numero 0171-735514.