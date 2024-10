A Saluzzo"Due e ventiquattro": un thriller psicologico dalle tinte noir

La Compagnia teatrale Primoatto torna in scena al Cinema teatro Magda Olivero con uno spettacolo diverso da quelli a cui ci ha sino ad ora abituati.

Il testo si intitola Due e ventiquattro ed è scritto da Pascual Carbonell e Jeronimo Cornelles, due giovani autori argentini contemporanei.

Ambientato nella metropolitana di Buenos Aires, il testo ci porta in una dimensione di mistero con due sconosciuti che condividono ogni sera per due minuti e ventiquattro secondi un vagone vuoto. Una sola fermata ma tanto basta perchè siano consapevoli l’uno dell’altra.

Per quella che sembra una casualità, inizia uno scambio epistolare che vede nei messaggi lasciati nel vagone pensieri intimi e confidenze che portano i due personaggi, in un crescendo di brutalità, sensualità e tensione emotiva, ad essere necessari l’uno all’altra. O per lo meno così pare.

In scena Annachiara Busso e Corrado Vallerotti che festeggiano i loro 30 anni di palcoscenico e amicizia.

"Volevamo proporre qualcosa di importante perchè importante è il traguardo che raggiungiamo. La nostra storia teatrale ha visto talmente tante evoluzioni in questo trentennio che non avremmo potuto fare altro che portare in scena uno spettacolo “diverso” per continuare in questo percorso di continua crescita che è la cifra stilistica della nostra Compagnia".

Proprio in questa ottica di sviluppo e di stimolo la Primoatto ha per l’occasione instaurato una bellissima collaborazione con la Corte dei Folli di Fossano che, nella persona di Pinuccio Bellone, ha curato la regia e tutto l’allestimento.

Farsi guidare da qualcuno che lavora in modo differente dal tuo non può che essere accrescente. Pinuccio è stato generoso nella sua guida lucida e intelligente. Accanto a lui Cristina Viglietta e Enzo Brasolin ci hanno supportato con consigli e pareri sempre costruttivi e di questo li ringraziamo tanto. Siamo tutti parte della Uilt Piemonte e la collaborazione tra gruppi crediamo sia la via migliore per concretizzare progetti sempre più ambiziosi.

Appuntamento dunque per giovedì 17 ottobre presso il Cinema Teatro Magda Olivero alle ore 21.00, costo biglietto € 10,00.

Prenotazioni wapp al 351/9038507 oppure tramite mail a compagniaprimoatto@gmail.com