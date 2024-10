Gita sociale in Valle d'Aosta con l'Ecomuseo dell'Alta Valle Maira

I Comuni di Celle di Macra e Macra in collaborazione con l’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira, all’interno delle iniziative previste nel Progetto B.R.I.C.A. propongono una GITA SOCIALE IN VALLE D’AOSTA domenica 13 ottobre alla scoperta di alcune peculiarità della regione quali la fontina stagionata in gallerie e l’artigiano valdostano le cui eccellenze sono esposte nel Museo dell’Artigianato Valdostano di Fenis. Non mancherà una sosta ad Aosta per ammirare il centro storico.

Il programma prevede:

ore 6.00 ritrovo a Macra presso parcheggio Municipio

ore 6.10 partenza da Macra

ore 10.00 arrivo a Valpelline (AO) e visita della Cooperativa produzione Fontina

ore 11.00 degustazione della fontina presso il centro visite

ore 11.45 partenza per Aosta

ore 12.05 pranzo libero ad Aosta con possibilità di passeggiata nel centro stoico

ore 14.00 partenza per Fenis

ore 14.15 arrivo a Fenis e passeggiata attorno al Castello di Fenis

ore 14.30 visita del MAV: Museo dell’Artigianato Valdostano

ore 16.00 partenza da Fenis per il rientro

ore 20.00 arrivo a Macra

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti previa iscrizione.

Per info e iscrizione contattare il numero 328 8680688

A carico dei partecipanti pranzo libero.

L’iniziativa è inserita nel progetto B.R.I.C.A.: Borghi Resilienti di Innovazione Culturale Ambientale finanziato dall’Unione europea Next-Generation EU fondi PNRR – Ministero della Cultura a valere sul bando “ PNRR Missione I Digitalizzazione, innovazione competitività e cultura, Component 3 Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici - linea di intervento B”.