Rifreddo, il Comune protagonista a Novara per il progetto “Piccoli” del Ministero ed Anci

C’era anche il piccolo comune di Rifreddo in Valle Po a Novara alla kermesse organizzata dal dipartimento della presidenza del Consiglio e dall’associazione dei Comuni (ANCI) per fare il punto sul progetto “Piccoli” che usando fondi nazionali mira a rafforzare le capacità amministrative dei Comuni con meno di 5000mila abitanti. A rappresentare Rifreddo c’era il tre volte sindaco ed attuale vice-sindaco Cesare Cavallo che ha approfittato dell’occasione per partecipare all’elezione dei vertici regionali di Anci. Ritornando alla giornata novarese va detto che di buon mattino il sindaco di Novara Alessandro Canelli che oltre a dare il benvenuto ai tanti amministratori giunti in loco ha anche voluto aggiornare i partecipanti sulle recenti novità che andranno ad interessare i Comuni nei prossimi mesi. Chiusa la fase degli onori di casa si è poi passati a parlare dei temi del rafforzamento delle competenze dei piccoli comuni.

Il progetto consente, infatti, agli enti che hanno aderito di scegliere su quali aree investire grazie alla possibilità di usufruire gratuitamente di consulenti dedicati ed esperti di settore. Così alcuni comuni hanno potuto migliorare le loro performances in tema di affidamento dei lavori pubblici, altri hanno puntato sul miglioramento della riscossione dei tributi mentre altri ancora hanno approfittato degli esperti per sistemare i propri documento di bilancio. Attività molto apprezzate che verranno ulteriormente implementate nei prossimi mesi. “Questo progetto - ha commentato Cesare Cavallo - rappresenta una delle poche opportunità per enti di piccole dimensioni di agire sulla propria struttura facendola crescere e ponendo così le basi lavorare meglio in futuro. Si tratta di un aspetto a cui spesso si da poca importanza ma che, invece, è fondamentale”.



Un momento importante del convegno è anche stato quello delle esperienze raccontate direttamente da amministratori e dipendenti che hanno consentito a tutti i partecipanti di portarsi a casa diverse best practices da applicare nei propri territori. Insomma una giornata davvero utile che sicuramente rimarrà nella memoria dei partecipanti.