Calcio: AC Cuneo 1905 Olmo, Flavio Borgna è il nuovo presidente

Rilevante cambio di assetto societario in casa AC Cuneo 1905 Olmo. Luca Allasia non è più il presidente, carica lasciata "per motivi personali", come spiegato nel comunicato inoltrato agli organi di stampa: al suo posto il vice Flavio Borgna.

LA NOTA UFFICIALE DELL'AC CUNEO 1905 OLMO

"L’Ac Cuneo 1905 Olmo comunica il cambio di assetto societario. Il Presidente Luca Allasia, per motivi personali, lascia la Presidenza della società.

Il testimone viene raccolto dal vice presidente Flavio Borgna.

La società ringrazia Luca Allasia per il lavoro svolto in questi mesi svolto in questi mesi e accoglie il neo presidente Flavio Borgna, nel segno della continuità. Adolfo Bruno, invece, ricoprirà la carica di vice presidente."