First Neiro on Ethereum sale del 13% mentre Pepe Unchained supera i 18 milioni di dollari in prevendita

Il mercato delle criptovalute continua a dimostrare la sua resilienza e il suo dinamismo, con First Neiro On Ethereum che ha registrato un aumento notevole (pari al 13% circa nel momento in cui scriviamo), raggiungendo un prezzo di $0,001688. Questo slancio ha portato il valore del token a un incremento impressionante del 47% su base settimanale.

Nel frattempo, Pepe Unchained sta guadagnando terreno, ed ha superato anche i 18 milioni di dollari in prevendita, attirando l'attenzione di investitori e analisti. Questi sviluppi non solo evidenziano il crescente interesse verso le nuove criptovalute, ma pongono anche interrogativi sulle potenzialità future di questi asset nel panorama cripto in continua evoluzione.

Il prezzo di First Neiro On Ethereum supera un importante ostacolo tecnico

Il prezzo di First Neiro On Ethereum ha recentemente superato un'importante resistenza a $0,001476, segnando un momento cruciale per la criptovaluta. Ora, il token sta tentando di stabilire una posizione sopra questo importante livello.

Se NEIRO riuscirà a chiudere le prossime due candele a 4 ore al di sopra di questo punto, potrebbe gettare le basi per un ulteriore rialzo, potenzialmente raggiungendo i $0,002060 nelle prossime 24/48 ore.

Tuttavia, un calo sotto il livello recentemente superato di $0,001476 nelle prossime ore potrebbe innescare un'ondata di vendite, spingendo il prezzo verso un minimo temporaneo di $0,000830.

La situazione attuale evidenzia l'importanza di monitorare attentamente i movimenti del mercato e le reazioni degli investitori, poiché la psicologia del trading gioca un ruolo fondamentale nell'andamento dei prezzi delle criptovalute.

Gli investitori hanno ancora il controllo del prezzo di First Neiro On Ethereum

Gli investitori di First Neiro On Ethereum continuano a mantenere il controllo del prezzo, sostenuti da indicatori tecnici favorevoli. Sull'analisi del grafico a 4 ore, sia l'Indice di Forza Relativa (RSI) che il Moving Average Convergence Divergence (MACD) mostrano segnali di crescita.

Negli ultimi aggiornamenti, la linea MACD si è distaccata dalla linea del segnale principe, segnalando un trend positivo e un aumento del momento rialzista. Nonostante i valori elevati dell'RSI possano suggerire potenziali segnali di vendita, è comune che restino alti durante periodi di forte crescita.

Inoltre, la leggera pendenza positiva dell'RSI indica che la pressione degli acquirenti su NEIRO non accenna a diminuire. E mentre NEIRO cerca di mantenere questa spinta rialzista, Pepe Unchained (PEPU) ha superato i 18 milioni di dollari nella sua prevendita, attirando l'attenzione nel mercato delle meme coin.

PEPE riceve il suo più grande aggiornamento ad oggi

PEPE, l'OG delle meme coin, ha recentemente ricevuto il suo aggiornamento più significativo fino ad ora, grazie al lancio della prevendita di Pepe Unchained (PEPU). Questa nuova iniziativa non solo promette di mantenere la competitività di PEPE nel mercato delle criptovalute, ma mira anche a risolvere i problemi di congestione che affliggono la rete Ethereum, dove il token è attualmente ospitato.

Con il passaggio a una blockchain di tipo layer-2, Pepe Unchained migliorerà notevolmente l'esperienza dei possessori di PEPE, riducendo le elevate commissioni di transazione e i tempi di elaborazione.

Questo aggiornamento potrebbe portare a un incremento di 100x nella velocità delle transazioni, consentendo agli utenti di inviare e ricevere criptovalute a costi ridotti. Inoltre, Pepe Unchained prevede di aprire la sua blockchain al settore delle meme coin, fungendo da piattaforma di lancio per le prossime generazioni di criptovalute, favorendo una nuova era di scalabilità nel mercato delle meme coin.

Gli investitori continuano a versare capitali nella prevendita di PEPU

La prevendita di Pepe Unchained (PEPU) sta attirando un crescente afflusso di capitali, che l’hanno portata a superare i 18 milioni di dollari raccolti, e rendendola una delle più riuscite di quest’anno.

Questa forte spinta si deve all'ottimismo degli investitori riguardo al futuro del progetto, che offre un eccezionale tasso di rendimento annuale (APY) del 121% per chi acquista e mette in staking i propri token durante la fase iniziale (ICO).

Acquistare PEPU è semplice: il token, attualmente venduto al prezzo di $0,00994, può essere acquistato con ETH, USDT, BNB o anche con una carta di credito. Una volta effettuato l'acquisto, gli investitori possono sbloccare i rendimenti passivi tramite la pagina dello staking sul sito di Pepe Unchained.

Con il prezzo destinato ad aumentare con la prossima fase (meno di due giorni), i potenziali acquirenti sono invitati ad agire rapidamente per assicurarsi le migliori condizioni prima del prossimo aumento dei prezzi.

