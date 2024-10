In Regione l'incontro tra Paolo Bongioanni e il gruppo consigliare FdI: "Il punto sulle mie deleghe, nel rispetto del contributo dei territori"

Incontro stamane a Torino, presso la sede del Gruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale del Piemonte, fra l’assessore Paolo Bongioanni e i consiglieri regionali del partito di Giorgia Meloni guidati dal capogruppo a Palazzo Lascaris Carlo Riva Vercellotti.



Ha spiegato Bongioanni: «È stata un’occasione estremamente proficua per uno scambio vicendevole di informazioni e per coordinare sul territorio regionale insieme agli eletti le tante azioni collegate alle mie deleghe: commercio, agricoltura e cibo, caccia e pesca, parchi. Dai consiglieri regionali sono arrivati preziosi contributi di proposte, di segnalazioni e impegni che tracciano un impegno di metodo e di programma per realizzare l’azione più coordinata ed efficace fra l’esecutivo e l’espressione dei territori».



«Sono molto soddisfatto - dichiara Carlo Riva Vercellotti, Capogruppo FDI in Consigio regionale del Piemonte - dell'incontro con l'Assessore Bongioanni. Quello di oggi è solo il primo di un insieme di appuntamenti tra il principale gruppo di maggioranza e gli Assessori della Giunta, volto ad un confronto continuo e sinergico nell'esclusivo interesse dei piemontesi».



Nel corso della riunione sono state affrontate varie questioni, dalla necessità di sviluppare la Filiera corta ai Distretti del cibo, dalla tutela del mondo agricolo nell'aggiornamento del Piano di qualità dell'aria sino all'urgenza di approvare il nuovo Piano ittico regionale e aggiornare quello venatorio. «Ringrazio l'Assessore Bongioanni per l'attenzione e la sensibilità dimostrate - ha concluso Riva Vercellotti - e l'impegno dei consiglieri del Gruppo nel quotidiano lavoro sul territorio».