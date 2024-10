Cuneoginnastica: la squadra di artistica è prima nel campionato regionale Gold

Domenica 6 ottobre 2024 si è svolta presso la palestra della società Victoria di Torino la 1^ Prova del Campionato di Squadra Allieve Gold 2 organizzato dalla Federazione Ginnastica d'Italia (FGI).

Un super inizio di campionato per le ginnaste allieve del settore agonistico di artistica della Cuneoginnastica, che già al primo incontro sono le protagoniste di giornata.

Con tanta determinazione la squadra, composta da Caterina Reinero Shahini (2012), Sophia Delfino (2013), Arianna Olivero (2014), Greta Cozzolino e Giulia Pellegrino (2015) e la giovane leva Anastasia Dotta (2016), sale subito sul gradino più alto del podio e si aggiudica la preziosissima medaglia d'oro.

È il risultato di un grande lavoro di squadra e tecnico, portato avanti fin da piccole e approfondito durante la scorsa estate, periodo in cui le giovani ginnaste hanno lavorato duramente per raggiungere l'obiettivo e iniziare il campionato alla grande.

Nonostante qualche piccola imprecisione dovuta all'emozione del rientro in campo gara, tutte le allieve hanno dimostrato di essere maturate tecnicamente e mentalmente, affrontando la gara con serenità e grande spirito di squadra. Il prossimo appuntamento è per fine ottobre, dove le ginnaste torneranno in campo gara nella seconda prova regionale.

Ad accompagnare le ginnaste durante questo primo incontro sono i tecnici Chiara Giordano e Ilaria Albanese: "Siamo molto soddisfatte del lavoro svolto e del risultato ottenuto. Questo primo posto ci fa ben sperare per i prossimi appuntamenti ed è il frutto dell'incredibile lavoro e collaborazione in palestra."