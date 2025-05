Un'unica pedalata lunga due eventi: Alba e il cammino verso la Vuelta

È iniziato con una pedalata lenta e gioiosa il cammino di Alba verso la seconda tappa della Vuelta a España, che partirà dalla città il prossimo 24 agosto. Domenica 25 maggio, oltre cento persone si sono ritrovate in piazza Medford per partecipare alla prima tappa di “Aspettando La Vuelta”, una serie di eventi pensati per vivere in modo partecipato l’attesa della grande corsa. Famiglie, bambini, appassionati e cittadini comuni hanno seguito un percorso di circa otto chilometri attraversando corso Nino Bixio, il ponte Albertino, corso Bra e Piana Biglini, fino a salire verso Scaparoni.

Qui, ad accoglierli, una merenda condivisa, l’animazione teatrale del Collettivo Scirò, un mini circuito ciclistico per i più piccoli e tante magliette rosse distribuite per colorare la giornata. “È andata molto bene, con grande entusiasmo e senza problemi: un pomeriggio diverso, con tanti bambini.", ha dichiarato Armando Bauduino, vicepresidente del Comitato “La Vuelta Alba”.

L’iniziativa si è svolta in sicurezza, grazie alla Polizia Municipale che ha accompagnato i partecipanti lungo tutto il tragitto. “È stato bello vedere Alba trasformarsi in una lunga striscia rossa in movimento. Un modo semplice ma potente per vivere gli spazi cittadini in modo nuovo, senza traffico, con leggerezza e partecipazione”, ha sottolineato l’assessore albese allo Sport Davide Tibaldi, ringraziando anche tutti gli sponsor che hanno sostenuto l’organizzazione.

Proprio da questa energia positiva nasce il progetto “Muoviti Alba”, che prenderà il via domenica 8 giugno con una prima edizione speciale dedicata alla Vuelta. Il Village ospiterà un pomeriggio di sport e giochi: genitori e figli saranno coinvolti insieme in attività motorie, seguite da percorsi differenziati per fasce d’età, con la possibilità per i bambini di provare discipline come ciclismo, scherma, atletica, rugby, padel e tennis.

“Con ‘Muoviti Alba!’ vogliamo promuovere un modello di sport accessibile e condiviso, che metta al centro la relazione tra generazioni. Lo sport non è solo competizione: è benessere, educazione, comunità”, ha aggiunto Tibaldi.

Il calendario “Aspettando La Vuelta” proseguirà venerdì 30 maggio allo stadio di San Cassiano, con la coreografia “Yo Soy La Vuelta”, che vedrà oltre mille persone formare il logo ufficiale della corsa con cartoni rossi e bianchi. Mercoledì 4 giugno, al Teatro Sociale, si terrà la presentazione della tappa Alba–Limone Piemonte con ospiti come Fabio Aru, vincitore della Vuelta 2015, Beppe Conti e Franco Bocca.

Durante l’estate, compatibilmente con i lavori in corso, verrà allestito un museo temporaneo della bicicletta al Palazzo Mostre e Congressi, mentre oltre 500 disegni delle scuole primarie e medie daranno vita a un concorso creativo a tema Vuelta.