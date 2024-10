A Monastero di Vasco una camminata alla scoperta della “Rocha” di Gian Pé Tadé

Una camminata tra natura e leggenda. A Monastero di Vasco, domenica 13 ottobre, si svolgerà una camminata alla scoperta della "Rocha" di Gian Pè Tadé, bambino al quale - si dice - crebbero così tanto le gambe da renderlo un gigante e consentigli, con un balzo, di arrivare oltre la Luna.

Una storia curiosa e molto casa ai monasteresi, narrata nel libro “Odino del Monastero” di Domenico Danna e ripresa anche, alcuni anni fa, da Striscia La Notizia (leggi qui).

Il programma prevede ritrovo ai Bertolini Soprani alle 13.50 con partenza e camminata nei boschi verso la rocca. Il percorso è semplice ed adatto anche ai bambini. Al ritorno, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Monastero e la Parrocchia ci si troverà sulla piazza davanti alla chiesa per una castagnata in compagnia. Alle 17 sarà celebrata la Santa Messa.

"Una tradizione che avvolge questo luogo da molto tempo e che può essere volano per valorizzare il nostro territorio - spiega il presidente della Pro loco, Andrea Musso -. L'obiettivo di questo evento, infatti, è quello di promuovere le bellezze del nostro paese e tramandare questa leggenda. Durante la giornata, per chi lo desidera, saranno disponibili delle ristampe del libro di Domenico Danna".

È obbligatorio confermare la propria partecipazione al Circolo Pro Loco oppure al num. 331/8621587 (solo Whatsapp).