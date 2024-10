Screening della vista nelle scuole dell’Infanzia: al via la campagna dell'Asl Cn1 [FOTO E VIDEO]

L'Asl Cn1 ha avviato una campagna di screening visivo rivolta ai bambini delle scuole dell’infanzia del territorio, a partire da Savigliano, con l’intenzione di estendere l’iniziativa a Fossano, Saluzzo e al distretto di Mondovì-Ceva.

L’obiettivo è individuare precocemente difetti visivi anche gravi nei bambini, con particolare attenzione ai casi più complessi, come quelli legati a barriere linguistiche o condizioni di autismo.

Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla donazione di un autorefrattometro portatile, dal valore di 15 mila euro, da parte dell’associazione ‘Amici dell’Ospedale SS. Annunziata’ di Savigliano.

Lo strumento per il controllo della vista è stato presentato stamattina nel nosocomio saviglianese.

“Il nuovo autorefrattometro portatile permette diagnosi rapide e precise, facilitando l’identificazione di difetti visivi in bambini molto piccoli” ha spiegato il dottor Mirco Grillo, direttore sanitario dell’Asl Cn1, che ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa per la prevenzione.

Anche il dottor Giuseppe Guerra, direttore generale dell’Asl Cn1, ha voluto esprimere il suo apprezzamento per la generosità dell’associazione, dichiarando: “Desidero ringraziare gli ‘Amici dell’ospedale SS. Annunziata’ per questa importante donazione, che avrà un impatto significativo sulla salute dei nostri bambini”.

Il dottor Marco Leto, direttore della struttura complessa di Oculistica dell'Asl Cn1, ha spiegato: "Ringrazio gli Amici dell’ospedale per averci donato uno strumento prezioso, utile per uno screening 2.0 che coinvolgerà tutti i bambini. Nei casi in cui fosse necessario un approfondimento, sono previste ulteriori visite perché i soggetti interessati ricevano la cura corretta e nei tempi giusti.

La prevenzione è fondamentale per evitare patologie come l’ambliopia, nota anche come 'occhio pigro': "Prima si interviene, più è facile correggere. Grazie a questo nuovo strumento possiamo ridurre il rischio di falsi positivi o negativi”.

L’attività di screening sarà gestita dalle ortottiste della struttura oculistica saviglianese Beatrice Perrone e Giorgia Spitale, in base ad un calendario organizzato preventivamente con le scuole dell’Infanzia: "Utilizziamo questo strumento nei confronti dei bambini - affermano le due specialiste - per ridurre i falsi positivi e abbattere le barriere linguistiche.

L’autorefrattometro portatile risulta infatti particolarmente utile nei casi in cui i bambini non collaborano facilmente. Questo strumento è meno invasivo e facilita l’esame, soprattutto per i bambini con autismo o che non parlano ancora bene la lingua italiana. Grazie alla musica integrata e all’approccio giocoso, spesso i bambini vedendo i compagni affrontare la visita senza problemi si tranquillizzano".

Il programma di screening partirà da Savigliano a fine ottobre coinvolgendo le scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie, come gli Istituti Comprensivi Santorre di Santarosa e Papa Giovanni XXIII, e le scuole Sacra Famiglia e Pieve.

Successivamente, si estenderà ad altre aree del territorio, e si concluderà a metà giugno.

Oltre a Beatrice Perrone e Giorgi Spitale, ad effettuare le visite nelle scuole dell’Infanzia, ci saranno anche le colleghe ortottiste Laura Vignolo, Valeria Anfosso, Valentina Peisino e Laura Peira.

Il presidente dell’associazione ‘Amici dell’Ospedale SS. Annunziata’, Valerio Maccagno, ha sottolineato: "Il nostro obiettivo è donare strumenti utili per migliorare l’attività diagnostica e promuovere la prevenzione sul territorio, restituendo così ai cittadini la loro generosità.

Questa apparecchiatura portatile facilita enormemente il lavoro dei medici, in particolare quando si tratta di bambini, rendendo il processo di visita più semplice e meno stressante.

Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a donarlo, soprattutto perché nel settore oculistico, dove le liste d'attesa per le visite possono essere molto lunghe, strumenti come questo aiutano a velocizzare i tempi di diagnosi. Lo abbiamo notato anche durante la recente l'iniziativa della 'Pedalata del Cuore', dove oltre 130 persone hanno partecipato a sessioni di screening, confermando l'importanza di un approccio rapido ed efficace alla prevenzione.”.

In conclusione dell’incontro di presentazione è intervenuta la dottoressa Eleonora Basso, direttrice della Pediatria dell'Ospedale di Savigliano: "Prevenire è meglio che curare, soprattutto quando si tratta di bambini molto piccoli. Questo strumento è cruciale per una diagnosi precoce e una prevenzione efficace e si può utilizzare nei bambini già dai primi mesi di età".