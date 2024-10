“Il Green Village La Sirenetta” al TTG Travel Experience di Rimini [VIDEO]

Tra gli stand del TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, anche l'imprenditore saviglianese Bruno Alesso, patron de “Il Green Village La Sirenetta”.

“Il TTG Travel Experience è una delle più importanti fiere specialistiche riservate agli operatori turistici ed è per me un'ottima occasione di incontro. oltre che una vera e propria vetrina internazionale con il mondo del turismo. La mia idea imprenditoriale nel settore turistico è legata ai principi green dell'ecosostenibilità a contatto con la natura. La gente infatti ha voglia di stare immersa nel verde, avere pace e tranquillità e anche un benessere detox. Nel 2020 è nato il Green Village e nel 2022 tre suite galleggianti con esperienze a filo d'acqua. Attorno abbiamo creato, nel 2023, il primo villaggio finlandese del benessere. Poi abbiamo piantagioni di lavanda ed elicriso per preparare una linea di prodotti utilizzati nel nostro villaggio”, ha dichiarato Alesso.