Flockerz supera i 500.000 dollari in finanziamenti

I progetti nello spazio delle meme coin si affollano in continuazione, ma non tutti sono avvincenti e degni di attenzione. Le cose sembrano essere diverse, però, con Flockerz, un nuovo ecosistema incentrato fortemente sulla comunità, sul senso di appartenenza e sulla possibilità di cambiare il proprio futuro in maniera democratica, tramite il sistema Vote-to-Earn.

Ma di cosa si tratta di preciso? Nel mercato delle meme coin ci sono tanti approcci diversi per premiare gli investitori. C’è chi punta al Play-to-Earn, ovvero giocare per guadagnare, oppure allo Share-to-Earn, condividere per ottenere ricompense. Unendo questi elementi ai meme e al divertimento, i team di sviluppo riescono a intrattenere la community, tuttavia con il Vote-to-Earn, Flockerz vuole portare questo concetto al livello successivo.

L’obiettivo è quello di rivoluzionare lo spazio DAO incentivando attivamente il coinvolgimento degli utenti. In sostanza, i possessori del token FLOCK potranno votare su decisioni cruciali per lo sviluppo del progetto, prendendo parte a un sentimento democratico che porterà la meme coin verso direzioni inaspettate. Al tempo stesso, guadagnando token aggiuntivi per questa attività. Tali premesse hanno permesso a Flockerz di raggiungere in pochi giorni l’obiettivo di 500.000 dollari in finanziamenti, festeggiati sul canale ufficiale X con un’illustrazione a tema.

The Flockerz presale is LIVE and flying high! We’ve already raised over $500K, and we’re just getting started 🚀🐦 pic.twitter.com/X8XWG5TQe7 — Flockerz (@FlockerzToken) October 7, 2024

La narrazione di Flockerz

La “storia”, se così possiamo chiamarla, di Flockerz, è presentata attraverso una narrazione in stile fumetto. Offre un modo creativo per spiegare la funzionalità principale del progetto, che ruota attorno al meccanismo innovativo "Vote to Earn".

Questa segue l’ascesa e la caduta del Re Birb e del suo stormo, rappresentando la natura volatile della leadership centralizzata e l'impatto che può avere sulla comunità. Inizialmente, il re regnava incontrastato. Tuttavia, con il passare del tempo non è riuscito a tenere unito il “flock”, ovvero lo stormo, portando al collasso del regno e lasciando la comunità nel caos. Questo simboleggia una struttura di potere centralizzata, dove solo pochi traggono beneficio, portando al fallimento e all'instabilità.

In risposta, la trama si sposta sul re che rinuncia al suo potere, consegnandolo alla comunità e consentendo a tutti di partecipare al processo decisionale attraverso il sistema Vote to Earn. In questo modo, Flockerz introduce una struttura più egualitaria, dove la comunità vota sulle decisioni critiche, portando benefici, infine, a tutti i membri.

La storia mostra una comunità unita che lavora insieme per crescere, rafforzando il concetto di potere decentralizzato che porta al successo collettivo. Questa metafora cattura l'essenza dell’obiettivo di Flockerz: spostare le dinamiche di potere dalle autorità centralizzate a un modello guidato dalla comunità, in cui gli utenti sono premiati per la loro partecipazione alle decisioni.

FLOCK può essere una meme coin 100x?

Il potenziale del token è elevato e non è escluso che possa trattarsi di una gemma nascosta in grado di generare guadagni 100x per gli investitori. La prevendita ha raggiunto 500.000 dollari in poco tempo e potrebbe facilmente bissare queste cifre. Allo stato attuale, FLOCK ha un costo di 0,005724$ e può essere acquistato facilmente tramite ETH, USDT, BNB o carta di credito.

Naturalmente, bisogna ricordare che questo prezzo non resterà tale a lungo e man mano aumenterà fino alla fine della prevendita. Quindi a trarre il maggior profitto dall’investimento sono proprio i primi trader che decidono di avventurarsi nel progetto, acquistando FLOCK in questa fase cruciale.

Dopo aver acquistato i token si hanno due possibilità. Fare hold fino al momento del listing su CEX e DEX, per vederne un potenziale apprezzamento che moltiplicherà l’investimento iniziale, oppure bloccare i token in staking, per giocare una partita più lunga. Il protocollo attualmente prevede un APY superiore al 3.500%, quindi molto favorevole per chi punta ai ritorni passivi.

