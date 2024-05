Cuneo Mia: “Due scuole dell’infanzia ancora con l’amianto nelle pareti, dove sono i fondi per la bonifica?”

Le scuole dell’infanzia cuneesi del quartiere Donatello e di frazione Bombonina – così come l’ex Fillia – presentano amianto nelle pareti: cosa intende fare l’amministrazione comunale per risanarle?



A chiederlo il gruppo consigliare di minoranza Cuneo Mia, con un’interpellanza specifica.

Intervento solo su una delle tre scuole

Nel testo dell’interpellanza si ricorda come nel Consiglio comunale di marzo 2021 il gruppo dei 5 Stelle ha proposto un’interpellanza relativa alla mancata adesione del Comune di Cuneo – a differenza del Comune di Bra e dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle - al bando della Regione Piemonte per la concessione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto, destinato alla bonifica di edifici pubblici a uso scolastico e ospedaliero.



L’’allora assessore Mauro Mantelli aveva risposto che i tre edifici comunali con amianto nelle pareti, ovvero le scuole dell’infanzia dei quartieri San Paolo e Donatello e di frazione Bombonina necessitavano di demolizione e ricostruzione, che non erano previste nelle more del bando: la prima delle tre scuole sarebbe poi stata oggetto di rinnovamento e spostamento in altre sedi, mentre per le altre due si sarebbero cercati ulteriori fonti.



“La nuova scuola dell’infanzia al San Paolo è stata effettivamente realizzata ma non sono stati rinvenuti finanziamenti per gli interventi su quelle del Donatello e di Bombonina – si conclude il testo dell’interpellanza - . Sono in programma altri interventi di risanamento, magari delle sole parti compromesse dall’amianto, in modo da razionalizzare i costi e non interrompere l’attività didattica?”



Se ne parlerà nella serata di domani (lunedì 27 maggio) in Consiglio comunale.