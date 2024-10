A Cuneo "Organi..zziamo la Città": una serie di eventi musicali e un concerto a sostegno della Fondazione ospedale

Venerdì 18 e sabato 19 ottobre torna ORGANI…ZZIAMO LA CITTÀ! Una serie di eventi musicali, realizzati in collaborazione con il Conservatorio “G.F. Ghedini”, il Liceo Musicale “E. Bianchi” e l’Istituto Diocesano di Musica Sacra.

Venerdì 18 sarà dedicato esclusivamente alle classi del Liceo Musicale. In due turni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 con interventi di 45 minuti ciascuno a rotazione, il Conservatorio “Giorgio Federico Ghedini”, in Sala Mosca, con la partecipazione di alcuni gruppi da Camera, proporrà brani per organo portativo e altri strumenti.

Presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù di corso Nizza, in collaborazione con la Casa Organaria Brondino Vegezzi-Bossi di Centallo e gli allievi della classe di organo del Maestro Bartolomeo Gallizio, alcune classi del Liceo Musicale Ego Bianchi permetteranno di (ri-)scoprire il “re degli strumenti musicali” attraverso la visione di una sequenza di immagini e l’ascolto di brevi esempi musicali.

Infine, con turno unico dalle 16 alle 17, in collaborazione con l’Istituto Diocesano di Musica Sacra ‘Gianfranco Agamenone’, il direttore don Ezio Mandrile, i professori Roberto Fresia e Simonetta Monge proporranno lezioni aperte degli alunni dell’istituto fornendo la descrizione del cammino musicale e liturgico che è necessario compiere per valorizzare il ruolo fondamentale svolto dall’organo nella liturgia.

Sabato 19 ottobre, la mattinata sarà aperta al pubblico, in un turno unico dalle 10 alle 12 con interventi di 45 minuti ciascuno a rotazione. Il Conservatorio, sempre in Sala Mosca, proporrà brani per organo portativo e altri strumenti, regalando così agli spettatori un’occasione unica per immergersi nella realtà viva e vivificante della più antica scuola di musica cittadina. Contemporaneamente, alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù si potrà ri-scoprire il “re degli strumenti musicali” attraverso la visione di una sequenza di immagini e l’ascolto di brevi esempi musicali.

Il Cuneo Organ Festival proseguirà il 19 ottobre, alle 21, presso la Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in corso Nizza, con una serata a sostegno delle attività della Fondazione Ospedale Cuneo, che ha accolto con entusiasmo questa sinergia: “La musica ha un potere straordinario: è in grado di migliorare la vita dei neonati in terapia intensiva riducendo il loro stress e quello delle famiglie. Grazie alla musicoterapia, bambini in situazioni di fragilità possono beneficiare di un trattamento innovativo che supporta il loro sviluppo e favorisce un legame speciale tra mamma e neonato. Il concerto benefico del 19 ottobre dedicato dal Cuneo Organ Festival alla Fondazione Ospedale Cuneo (www.fondazioneospedalecuneo.it) vedrà un momento di raccolta fondi durante il quale sarà possibile donare a favore del progetto "Nati con la Musica" all'Ospedale Santa Croce. Le donazioni raccolte andranno a finanziare le sessioni di musicoterapia nelle unità di terapia intensiva neonatale, aiutando i più piccoli in momenti cruciali della loro vita. Un evento speciale che unisce musica, solidarietà e speranza”.

Ingresso gratuito. Per informazioni telefonare al numero 329.2266200 oppure scrivere a cuneoorganfestival@gmail.com.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROGRAMMA del concerto di sabato 19 ottobre ore 21

Chiesa del Sacro Cuore di Gesù

Corso Nizza

La Società Corale Città di Cuneo, diretta dal Maestro Giuseppe Cappotto, Luca Benedicti all’organo e i tromboni Gianpiero Brignone, Mauro Dighero e Walter Spiandore proporranno:

Marco Enrico Bossi (1861-1925)

Sonata in re minore n. 1 op. 60

Allegro non troppo – Larghetto – Finale ( Toccata)

Giuseppe Verdi (1813-1901 )

Dies irae, dal Requiem

Va’ pensiero, dal Nabucco

Anton Dvořák (1841-1904)

Largo, dalla Sinfonia del Nuovo Mondo

Charles-Marie Widor (1844-1937)

Toccata, dalla Sinfonia op. 42, n. 5 in fa minore

Anton Bruckner (1824-1896 nel bicentenario della nascita)

Mottetti

Libera me, Responsorio WAB 22 (1854)

in fa minore per coro misto a cinque voci, tre tromboni, organo e basso

Ave Maria, Antifona WAB 6 (1861)

in fa maggiore per coro misto a sette voci a cappella

Afferentur regi, Offertorio WAB 1 (1861)

in fa maggiore per coro misto a quattro voci, tre tromboni e organo ad

libitum

Christus factus est, Graduale WAB 11 (1884)

in re minore per coro misto a quattro voci a cappella

Ecce sacerdos magnus Antifona WAB 13 (1885)

in la minore per coro misto a otto voci, tre tromboni e organo

Luca Benedicti - Si è laureato in Organo e in Musica Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo. Ha quindi seguito master classes con E. Kooiman, M. Radulescu, L. Rogg e J. Guillou. Concertista dal 1988, si esibisce in Italia e all’estero in prestigiosi Festival Organistici Nazionali e Internazionali e in celebri cattedrali. Collabora con l’OSN della RAI dal 2004 con la quale ha inciso, nel 2022, la Trilogia Romana di O. Respighi. Dal 2023 è Presidente dell’Associazione “Itinerari in musica” Aps di Cuneo.

La Società Corale Città di Cuneo, fondata nel 1946, vanta al suo attivo oltre 650 concerti. Ha effettuato tournées di concerti in Germania, Francia, Repubblica Ceca ed Inghilterra. Ha partecipato con lusinghiero successo alla Rassegna Internazionale di Montreux, in Svizzera. Ha realizzato nella sua storia importanti produzioni integrali e ha partecipato a seminari di studio con Fosco Corti, Peter Erdei, Kurt Suttner, Janos Klezli, Mikhail Golikov ed Hirvo Surva.