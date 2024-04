Monteu Roero in lutto per l'improvvisa morte di Oddino Moretti, cantoniere del Comune

Dopo la tragica notizia della morte di Roberta Frattasi, deceduta a 41 anni in un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, 6 aprile, a Monteu Roero è un'altra giornata di dolore.

Stamattina si è diffusa infatti la notizia dell'improvvisa morte di Oddino Moretti, classe 1972, deceduto a causa di un malore durante il turno come volontario in ambulanza. Era infatti membro del VAR, Volontario ambulanza Roero.

L'uomo, cantoniere dipendente del Comune e autista dello scuolabus, era conosciutissimo e benvoluto da tutti. Era stato assessore e consigliere comunale, faceva parte della Protezione civile locale e aiutava nelle attività parrocchiali.

Un uomo buono e generoso, sempre disponibile per la comunità e sempre presente quando c'era da darsi da fare per gli altri. Non era sposato e non aveva figli. Tutto il suo tempo era dedicato alle attivià di Monteu Roero e a servizio degli altri. "Domani mattina i bambini non andranno a scuola con il loro Oddino", commenta un residente del paese.

E' tutta l'amministrazione, a cominciare dal primo cittadino Roberto Fasano, ad esprimere un profondo cordoglio per questa terribile notizia, che si è diffusa in paese durante la messa domenicale, lasciando tutti affranti.

Al momento non è stata fissata la data delle esequie.