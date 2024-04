Proposte per questa prima domenica di aprile da trascorrere nella Granda

Fruttinfiore a Lagnasco, Rolling Truck Street Food Festival a Cuneo, attività all’aperto, castelli da visitare, musica, musei aperti con eventi per bambini, mostre e appuntamenti culturali: ecco alcune delle tante iniziative in programma per oggi, domenica 7 aprile

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione per eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Eventi e manifestazioni

A Lagnasco appuntamento in questo fine settimana con Fruttinfiore, manifestazione dedicata alla migliore produzione frutticola locale. Sono allestiti il Salone delle Tecnologie Applicate all’Ortofrutticoltura e la Mostra Mercato con le eccellenze ortofrutticole, enogastronomiche e artigianali del territorio. In Piazza Umberto 1° sono ospitati i gazebi dei Consorzi di valorizzazione dei prodotti del territorio, lo spazio denominato “Melagorà” in cui troveranno posto i due prodotti principali del territorio lagnaschese tra cui “La Mela Rossa cuneo IGP” ed il “Crudo di Cuneo D.O.P”. Sarà lo spazio in cui vengono proposti gli showcooking e gli spettacoli abbinati alla manifestazione. Si comincerà alle 12.00, dopo l’arrivo della “Camminata tra i frutteti in fiore”, con la presentazione dell’”Aperitivo Fruttinfiore”. Alle 15.30 verrà presentato il “Quaderno delle Ricette”. L’ultimo appuntamento con gli showcooking è previsto alle 17.30 ed ha come titolo “Dalla Fattoria alla Bottega”. Sempre in Piazza Umberto 1°, oggi si potranno ammirare gli Scultori della Valle di Susa”. Le “Frittelle di mele” saranno disponibili per tutta la giornata. Nell’apposito Padiglione posto nel cortile adiacente il Castello viene riproposto lo spazio di “Fruttintavola”, dove è possibile rifocillarsi con i prodotti del territorio. L’area è aperta dalle 10.00 alle 23.00. Le Chiese di Lagnasco sono aperte alle visite. Sono in programma il “Tour dei Castelli e dei Frutteti in Fiore in Elicottero”, le Passeggiate in carrozza tra i frutteti” e, per i più piccoli, “Il Battesimo della Sella”. Info: www.facebook.com/castellidilagnasco. Oggi si esibiranno gli Sbandieratori del “Gruppo Le Nuvole” di Fossano. Info e programma completo: www.fruttinfiore.it e www.facebook.com/fruttinfiore

Fino ad oggi, 7 aprile, a Cuneo in Piazza Vincenzo Virginio, arriva per la prima volta il Rolling Truck Street Food Festival dedicato al cibo di strada più gustoso di sempre. Una grande carovana di food truck con un’infinita scelta di piatti, birre artigianali e di una selezione musicale grazie ai Dj Set. Ingresso gratuito. Appuntamento oggi, domenica 7 aprile, dalle 11 alle 24.

Info: www.rollingtruckstreetfood.net

Oggi, domenica 7 aprile, è prevista la storica competizione amatoriale (non competitiva) che la Riserva Bianca a Limone Piemonte ha per la prima volta organizzato nel 1978. È il Gigantissimo, lo slalom gigante lungo più di 2 km che si corre sulla pista del Pancani – Pian del Leone con un dislivello di 510 metri e attrezzato con più di 60 porte. L’evento tanto amato nel territorio è un modo per ringraziare tutta la clientela che ha frequentato la Riserva Bianca nel corso della stagione invernale ed incontrarla per una giornata di convivialità e divertimento all’insegna dello sport. Durante l’evento Capanna Niculin ospiterà diverse attività di contorno come il dj set, l’animazione per i bambini e lo ski test 2024/2025 di Bottero Ski. Iscrizioni su: https://bit.ly/4cvn43d. Info: www.riservabianca.it

A Rifreddo questa domenica, 7 aprile, si svolgerà l’appuntamento con i “Tempi d’Inverno” del progetto Spazio Outdoor Oasi della Frutta. Si tratta di un laboratorio di sport e cultura che si concluderà con il momento enogastronomico a tema nel Laboratorio del paesaggio montano, su prenotazione. È previsto un percorso ad anello, di difficoltà lieve/moderata, su una distanza di 8 km e un dislivello di circa 113 metri e della durata di tre ore e mezza. Il ritrovo è fissato alle 9 in piazza della Vittoria. Tra le tappe previste anche una visita al Monastero cistercense di Santa Maria della Stella di Rifreddo. Info sulla pagina Facebook: Spazio Outdoor – Oasi della Frutta.

Oggi si terrà l’iniziativa “Birdwatching” a Villafalletto, sempre organizzata da Cuneo Alps, Cônitours, nell’ambito del progetto “Sentiero sul Maira” in collaborazione con “Le Terre dei Savoia” ed il Comune di Villafalletto. I partecipanti sono invitati a presentarsi con abbigliamento comodo, scarpe da trekking, binocolo e macchina fotografica. Il ritrovo è al Parco del Maira alle 8.30, il termine dell’attività è prevista per le 12.30. Per iscriversi all’iniziativa, la prenotazione è obbligatoria anche scrivendo a info@cuneoalps.it. Il costo è di 15 per gli adulti, 10 euro per bambini fino a 10 e gratis per bambini fino a 5 anni. Info: www.facebook.com/cuneoalps.

In occasione del 2 aprile, giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il tema della neurodiversità e delle neurodivergenze sarà al centro dell’evento “Spettro, spettro delle mie brame” in programma oggi, 7 aprile, dalle 15 al centro polifunzionale Arpino di Bra. Durante l’evento Roberta Luino, esperta in autismo, e la ballerina nonché attivista autistica Red Fryk-Hey, faranno un momento di sensibilizzazione e regaleranno al pubblico uno spettacolo incentrato sul tema. Previsti Truccabimbi e possibilità di intrattenimento per bambini con giochi in legno. Inizio alle 15 ed alle 16 circa è previsto l’inizio del momento di sensibilizzazione.

Info: www.facebook.com/ComuneBra

Oggi, domenica 7 aprile, dalle 9.30 alle 19.30 in via Roma a Limone Piemonte torna il Desbarasso con le offerte dei commercianti limonesi. Info: www.facebook.com/limonepiemonte

Musica e spettacoli

A Fossano è in calendario un fine settimana di profonda emozione e ricordo, dedicato a una delle figure più eminenti del mondo della musica classica: il Maestro Piero Rattalino. Per celebrare la sua vita e il suo lavoro, la Fondazione Fossano Musica ha organizzato un evento con al centro la musica e il ricordo del maestro. Ilia Kim, pianista di fama internazionale e moglie del M° Rattalino, sarà l’ospite d’eccezione. Questa mattina, 7 aprile, alle 11 Ilia Kim incontrerà il pubblico in un evento particolarmente intimo e significativo, dove racconterà la figura di Piero Rattalino, non solo come musicista ma anche come persona. In questa occasione, verrà presentato l’ultimo libro del maestro, pubblicato postumo, che rappresenta un ulteriore tassello nel suo immenso contributo alla cultura musicale. Info: https://fondazionefossanomusica.it

A Mondovì questa domenica alle 16, nel nuovo Chapiteau Nice in piazzale dei Giardini (ai Ravanet) lo spazio sarà dedicato al circo contemporaneo con “Impromptu – Chi è chi”, nuova creazione in scena in anteprima e diretta da Jérôme Thomas, padre della giocoleria contemporanea e artista di fama mondiale. Sul palco 18 giovani artisti dell’Accademia Cirko Ver‐ tigo, provenienti da Italia, Francia, Bulgaria, Austria, Svezia e Brasile. Al centro dello spettacolo l’archetipo dell’androgino e le principali discipline del circo contemporaneo. I biglietti, intero 8 euro, ridotto 6 euro, sono acquistabili anche su Vivaticket o presso la biglietteria di Fondazione Cirko Vertigo in piazzale Giardini, a partire da un’ora e mezza prima dell’inizio dello spettacolo.

Info: biglietteria@blucinque.it e www.blucinque.it

Con il suggestivo incontro tra il dio della musica e quello del vino, Alba Music Festival presenta, con la direzione di Giuseppe Nova, la 19esima edizione di Bacco&Orfeo, i concerti della domenica di Alba e Bra. I dodici concerti si svolgeranno come tradizione per sei domeniche consecutive fino al 28 aprile: alle 11 nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba, in collaborazione con il Centro Culturale San Giuseppe e al pomeriggio, alle 16.30, nel Coro della Chiesa braidese di Santa Chiara. I concerti saranno seguiti da un calice di vino. Il programma artistico abbraccia come di consueto stili ed atmosfere differenti, presentando al pubblico la moltitudine di sfaccettature stilistiche e interpretative che caratterizzano la musica classica. Oggi, domenica 7 aprile, appuntamento con Joaquín Turina Piano Ensemble: Francisco José Gil al clarinetto, Antonio Soria Salas al violoncello,

Antonio Soria al pianoforte. Info e programma musicale: www.albamusicfestival.com/it e www.facebook.com/albamusicfestivalitalyusa

Oggi, 7 aprile alle 21, presso Sala San Giovanni a Cuneo, si terrà il secondo concerto della rassegna “Note di solidarietà”, con l’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana (OSAI), diretta dal Maestro Paolo Fiamingo, che si esibirà con due splendide pagine del repertorio sinfonico romantico: il concerto per pianoforte e orchestra in la minore op. 54 di Robert Schumann, con il solista Alberto Pavani, e la Sinfonia n.8 in si minore “Incompiuta” D 759 di Franz Schubert.

Ingresso libero e gratuito. Sarà possibile, per l’occasione, “adottare una Pigotta”, la tradizionale bambola UNICEF (interamente confezionata a mano dalle volontarie), con cui donare ad un bambino la speranza di una vita migliore. Le offerte raccolte saranno interamente destinate ai programmi UNICEF di sviluppo e tutela dell’infanzia nel mondo. Info: pagina Facebook del Comitato provinciale Unicef di Cuneo.

Questa domenica alle 16.30 al Cinema Teatro Iris di Dronero, va in scena lo spettacolo per le famiglie dal titolo Fratelli in fuga. In questo spettacolo si parla di siblings e autismo, in modo delicato attraverso lo sguardo poetico del teatro. Lorenzo e Michele sono fratelli diversi. Una notte scappano, ma la fuga consentirà loro di capire che li unisce un affetto davvero speciale. Per la vita.

Lo spettacolo si rivolge a un pubblico di famiglie e di bambini e bambine a partire dai 5 anni. Alla fine dello spettacolo ci sarà una merenda offerta a tutti i bambini e a tutte le bambine presenti.

Info: www.santibriganti.it

Il Teatro Sociale di Alba oggi, domenica 7 aprile, alle 21.00, ospiterà “La vita al contrario”, versione teatrale della straordinaria favola moderna di F. S. Fitzgerald “The curious case of Benjamin Button”, pubblicata per la prima volta nel 1922. Protagonista è Nino, nato ottantenne nel corpo di un bambino, che si trova a vivere (ma solo nell’aspetto) una vita inversa. Vittima di una paradossale linearità alterata, affronta l’infanzia come se fosse un anziano e la vecchiaia come se fosse un bambino. Ha con sé una valigia in cui ha raccolto i ricordi della sua strana vita e vuole raccontarla prima di dimenticare e di cadere in un eterno presente, quello dei neonati che non hanno la percezione del tempo che passa. I biglietti, al costo di € 15,00 l’intero, € 10,00 riservato ai possessori dell’abbonamento fedeltà e € 8 ridotto per i giovani under 26, sono acquistabili anche alla biglietteria del Teatro, in piazza Vittorio Veneto n. 3 due ore prima dall’inizio della recita o online su www.ticket.it.

Prima dello spettacolo, alle 18.30, si terrà un incontro con l’attore Giorgio Lupano: un’occasione informale per dialogare prima dello spettacolo “La vita al contrario”. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Si consiglia la prenotazione sul sito www.eventbrite.it oppure alla mail biglietteria.teatrosociale@comune.alba.cn.it. Info: www.facebook.com/AlbaCulturaEventi

Per la rassegna Burattinarte d’inverno, appuntamento questo fine settimana con Luciano Gottardi e la sua incredibile compagnia di burattini. Questa domenica, presso la chiesa della Confraternita di Guarene, in piazza della SS. Annunziata, il famoso artista trentino presenterà lo spettacolo Pentolina, pentoletta, pentolaccia. Si tratta di una fiaba in cui i due protagonisti, l’eroe e l’antagonista, si trovano ad affrontare le stesse avventure e gli stessi incontri, relazionandosi però con le situazioni e le persone in maniera diametralmente opposta. Inizio alle 16.30, ingresso libero. Info: https://burattinarte.it

Oggi, domenica alle 21 al Teatro Baretti di Mondovì andrà in scena “Tre sull'altalena”, commedia teatrale scritta nel 1990 da Luigi Lunari. Tre uomini (un commendatore, un capitano dell'esercito e un professore) si trovano nello stesso luogo per tre ragioni diverse. La commedia sarà rappresentata dalla Compagnia Teatro Marenco. Biglietto 12 euro.

A Savigliano oggi, 7 aprile, alle 21.00 al Teatro Milanollo andrà in scena lo spettacolo “Tutta sua madre”, tratto da “Les garcons et Guillaume, à table” di G. Gallienne. Con Gianluca Ferrato; regia Roberto Piana. Ingresso: palchi platea € 20, galleria e loggione € 15.

Info: www.comune.savigliano.cn.it

Ultimo appuntamento a Cuneo con la rassegna di Incontri d’Autore oggi alle 16.30 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC. Si esibirà Giuseppe Albanese al pianoforte con il concerto “Paesaggi fantastici”. Musiche di L. Janacek, A. Schönberg, F. Busoni, V. Bellini.

Ingresso a 8 euro. Si può prenotare scrivendo a incontridautore@yahoo.it

Questa domenica alle 17 il Teatro Salomone di Cherasco aprirà le sue porte ai piccoli spettatori per una giornata di divertimento, emozioni e avventure teatrali. Appuntamento con “Pomeriggio a Teatro”, dove i più piccoli avranno l'opportunità unica di immergersi nel magico mondo del teatro, esplorando i suoi segreti e abbracciando l'arte della performance con entusiasmo e creatività. Con la guida esperta della Compagnia Il Teatro delle Dieci, i bambini saranno invitati a partecipare a giochi interattivi, esercizi di improvvisazione e attività di gruppo, dove ogni momento è un'opportunità per sognare, creare e divertirsi.

Info e prenotazioni: teatrosalomonecherasco@gmail.com

Castelli aperti

Proseguono le visite al castello di Casotto, a Garessio, aperto fino a domenica 27 ottobre. I tour guidati saranno alle 10, 11,30, 14, 15,30, 17 (la visita dura un’ora e mezza). Nei mesi di aprile, maggio il castello sarà aperto il sabato, la domenica e festivi (1° aprile, 25 e 26 aprile, 1° maggio). Il biglietto intero costa 12 euro, ridotto 10 (include la visita guidata). La prenotazione e l’acquisto dei biglietti si effettuano online su www.kalata.it selezionando “Castello di Casotto” nella sezione “Esperienze di visita”.

Ha preso inizio l’iniziativa Castelli Aperti, che permette di conoscere il sorprendente patrimonio culturale e artistico del Piemonte. Di seguito un elenco delle strutture aperte nella Granda in questo fine settimana: saranno visitabili ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti di Barolo e WIMU Wine Museum, a Bra i musei di Palazzo Traversa, del Giocattolo e Craveri. Si potranno visitare a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Dronero il Museo Mallè, a Fossano il Castello degli Acaja, i castelli di Magliano Alfieri, di Govone, della Manta e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo saranno aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero, Casa Pellico, a Savigliano, il Museo Civico A. Olmo, la Gipsoteca D. Calandra e Palazzo Muratori Cravetta.

Scopri ei più su: www.castelliaperti.it

Cultura e musei

In questo fine settimana, in più di 160 musei del circuito di Abbonamento Musei i bambini e le famiglie avranno la possibilità di partecipare a visite guidate speciali e di prendere parte a laboratori di disegno a tu per tu con le bellezze e le opere d'arte dei musei. Anche nella Granda numerosi musei aderiscono a “Disegniamo l’Arte 2024”. Appuntamento questa domenica anche a Boves e Demonte. Scopri di più su: www.visitcuneese.it nella sezione eventi e su https://abbonamentomusei.it/progetto/disegniamo-larte

Indovinelli, esplorazioni e disegni: Palazzo Salmatoris di Cherasco si prepara ad accogliere bambini e famiglie, questa domenica, per l’undicesima edizione della manifestazione interregionale “Disegniamo l’arte”. Organizzata dall’associazione Abbonamento musei, la rassegna propone, quest’anno, attività e percorsi dedicati alla scoperta di animali, fiori e piante in tele e affreschi. Un tema declinato attraverso le visite e i laboratori gratuiti in programma alle 10 e alle 16, previa prenotazione all’Ufficio turistico del Comune. Potranno partecipare, suddivisi in gruppi, i bambini fra i 6 e i 14 anni e le loro famiglie. Info: www.comune.cherasco.cn.it/novita/evento/1033/Con--e2-80-9cDisegniamo-l-e2-80-99arte-e2-80-9d-bambini-e-famiglie-scoprono-i-segreti-di-Palazzo-Salmatoris

Oggi, domenica 7 aprile dalle 16.30 alle 17.30, nell'ambito dell'iniziativa promossa da Abbonamento Musei "Disegniamo l'arte" il Museo del Giocattolo di Bra propone il laboratorio " Il mio Giocattolo Preferito". I giovani visitatori saranno invitati ad osservare la collezione di giocattoli di Michele Chiesa con occhio artistico, alla ricerca del proprio giocattolo preferito per poi interpretarlo graficamente su un foglio da disegno. Ad ogni partecipante sarà fornito un kit da disegno con fogli e pennarelli Carioca (fino ad esaurimento scorte). Per prenotazioni Ufficio Cultura Turismo Musica Teatro e Sport Comune di Bra al numero 335.5912819.

Info: www.museidibra.it

Prosegue anche oggi nei manieri della Barolo&Castles Foundation l’atteso fine settimana di Disegniamo l’arte, l’appuntamento primaverile organizzato da Abbonamento Musei per avvicinare le bambine e i bambini ai musei attraverso il disegno. Questa domenica appuntamento al Castello di Magliano Alfieri dalle 11 con “La nostra natura” e al Castello di Barolo alle 16 con "Crea la tua vigna".

Prenotazione consigliata. Info: www.barolofoundation.it/it/668-disegniamo-larte.html

Al Museo Civico Mallé, è in corso la mostra “Le falci nell’arte, l’arte delle falci”.

L’esposizione, nata da un idea di Carlo Pedretti e curata da Ivana Mulatero direttrice del Museo Mallé, in collaborazione con Associazione Prometheus, presenta in prima assoluta le opere di: Leandro Agostini, Rodolfo Allasia, Andrea Armagni, Gilda Brosio, Alessia Clema, Francesca Corbelletto, Diego Dominici, Dario Ghibaudo, Ugo Giletta, Mario Gosso, Pier Giuseppe Imberti, Paola Malato, Antonio Mascia, Elena Monaco, Neunau, Corrado Odifreddi, Sergio Omedé, Marianna Pagliero, Ciro Rispoli, Cristina Saimandi, Michelangelo Tallone, Mara Tonso, Anna Valla, Luisa Valentini. E degli studenti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino: Daniele Costante, Silvana Druetto, Daniela Gjyzeli, Natasha Grillo, Agapi Kanellopoulou, Pasquale Landriscina, Antonio Marotta, Giulia Piacci, Aleandro Sinatra. A corredo storico provengono dalla Falci S.r.l. una serie di punzoni storici, etichette e materiali d’archivio. Info: museo.malle@comune.dronero.cn.it

A Mondovì, fino al primo maggio, presso l’ex Chiesa di Santo Stefano è allestita la mostra “I Grandi Maestri del Barocco e Caravaggio”. Il fulcro della mostra è l’iconica “Maddalena in Estasi” di Michelangelo Merisi, noto come Caravaggio, un capolavoro che incanta per la sua drammaticità e maestria pittorica. I visitatori avranno l’opportunità di ammirare opere straordinarie di artisti del calibro di Rubens, Ribera, Giordano, Preti, Reni, Van Dyck, Da Cortona, Suttermans, Dolci, Furini e Sirani ognuno con la propria interpretazione dell’estetica barocca.

Info: www.baroccoecaravaggio.it

Gli orari di apertura dei musei e delle altre mostre di Mondovì, li trovi anche su: www.facebook.com/IatMondovi

La terza edizione delle Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri è in programma in questo fine settimana e quest’anno è dedicata al tema “Memorie in viaggio”. Due giorni in cui le case museo di tutta Italia apriranno le porte per consentire al pubblico di scoprire le case dei Grandi che sono nati o hanno vissuto nel nostro Paese. Nella Granda aderiscono all’iniziativa il Museo Casa Galimberti a Cuneo, Casa Cavassa e Casa Pellico a Saluzzo e il Museo Civico Luigi Mallé di Dronero. Prenotazioni su: www.casedellamemoria.it

I musei di Boves tornano visitabili ogni prima domenica del mese da aprile ad ottobre.

Tra questi vi è il Museo dedicato ad Adriana Filippi sito nell'ex Filanda Favole (via Moschetti 15 dalle 15.30 alle 18.30) a Boves. L’allestimento racconta attraverso più di 150 opere la vita dei partigiani della Valle Colla negli anni tra il 1943 e il 1945.

Oggi, domenica 7 aprile, sempre allo stesso orario, saranno visitabili, con ingresso gratuito, il Museo Etnografico “Impronte di una comunità” e il Museo della Castagna, siti presso il Parco Marquet in Via Roncaia, 24, e il Museo del Fungo e delle Scienze Naturali, con sede in Via Moschetti, 15. Apriranno anche l’Atlante dei Suoni e La Città di Cumabò, siti all’interno dell’ex Filanda Favole in via Moschetti 15, con ingresso a pagamento.

Info: manifestazioni@comune.boves.cn.it e www.comune.boves.cn.it

A Pollenzo, Bra, oggi dalle 11 alle 20 è in calendario la mostra “Human Bodies Exhibition”, un’ampia collezione scientifica pezzi di esposizione anatomici preziosi dal punto di vista didattico, costituita da corpi umani, scheletri, arti, organi, blocchi di organi, simulatori funzionali, modelli tattili e colate di forme, si trasmettono conoscenze mediche ai visitatori interessati alla tematica.

Info: https://human-bodies.eu



Il parco museale di Nucetto aprirà le sue porte al pubblico ogni prima domenica del mese, da aprile a novembre. Il primo appuntamento è per oggi, domenica 7 aprile, dalle 14 alle 18, a ingresso libero. Sarà possibile visitare le sale del Museo storico di Nucetto e dell'Alta val Tanaro, con un viaggio nella storia dalla formazione geologica della Valle, ai suoi minerali, animali e vegetazione, per proseguire con i primi abitanti dei luoghi, le tribù celtiche, poi via via con il periodo romano, i saraceni, il periodo medioevale, napoleonico, risorgimentale, le due guerre e il periodo fascista, sino a giorni “nostri”. Sarà inoltre possibile accedere anche al Museo ferroviario della linea Ceva-Ormea. Info: www.facebook.com/people/Museo-Storico-di-Nucetto-e-dellAlta-Val-Tanaro/100057261206426/