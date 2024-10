Al via i concerti della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

Alba Music Festival presenta la XIII edizione di CLASSICA, i Concerti della domenica mattina, con la direzione artistica di Giuseppe Nova.

I concerti si svolgono tutte le domeniche alle ore 11, fino al 24 novembre 2024, nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba. Otto appuntamenti musicali scandiscono le domeniche della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba: uno spazio di piacere e di cultura, dedicato agli amanti della musica classica in uno dei periodi di maggior interesse e attrattiva per il territorio.

Il programma artistico

Per il secondo appuntamento di domenica 13 ottobre il pianista Filippo Balducci, “un pianista dotato di straordinario intuito, maturità ed immaginazione artistica” (Lev Natochenny), si esibirà in un programma dedicato a tre geni della musica: si inizia con Chopin per passare a Skrjabin, che dalle opere del primo ha trovato fonte d’ispirazione, e infine a Prokof’ev, in un affascinante percorso storico e stilistico.

Appassionato interprete di Alexander Skrjabin, Filippo Balducci ha inciso un cd per l’etichetta Digressione Music dal titolo Scriabine. Portrait d’un visionnaire ed è autore del saggio Musica dell’Apocalisse: la rivoluzione di Scriabin edito da SBF nell’ambito della collana musicologica Viaggio d’Inverno, curata da Alessandro Zignani, disponibile anche in formato digitale.

Biglietteria e prenotazioni posti

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente su prevendita online o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità.

Ingresso

Abbonamento a 8 concerti: 30 euro.

Abbonamento a 8 concerti riservato agli Amici di Alba Music Festival (informazioni su www.albamusicfestival.com nella sezione apposita): 18 euro

Gli abbonamenti sono acquistabili on line (www.albamusicfestival.com) o all’ingresso dei concerti.

Ingresso singolo con prevendita e posto riservato acquistabile online: 15 euro

In caso di disponibilità: ingresso singolo alla biglietteria, il giorno stesso: 15 euro

Ingresso gratuito per i minori di 10 anni

Per biglietti e abbonamenti è possibile utilizzare la Carta del docente e il Bonus cultura (18app). Informazioni: simona.dellavalle@smcm.it

Calendario

Alba, Chiesa di San Giuseppe, ore 11

Domenica 13 ottobre

Lo spirito del genio

Filippo Balducci pianoforte

Musiche di Chopin, Skrjabin, Prokof’ev

Domenica 20 ottobre

Opera e operetta

Roberto Metro, Elvira Foti duo pianistico a quattro mani

Musiche di Rossini, Verdi, Gounod, Strauss, Offenbach

Domenica 27 ottobre

Elegie

Trio Salomé

Hsin-Yuan Huang clarinetto

Loïs Torina violoncello

Hugo Tea pianoforte

Musiche di Brahms, Beethoven, Muczynski

Domenica 3 novembre

Suite Italienne

Olsi Leka violoncello

Peter Caelen pianoforte

Musiche di Schumann, Stravinskji, Franck

Domenica 10 novembre

Lo Specchio della Virtù

Accademia del Ricercare

Direttore Pietro Busca

Musiche di Brade, Wittman, Schein

Domenica 17 novembre

Notturno e tempesta

Sandro De Palma pianoforte

Musiche di Schubert, Beethoven, Chopin

Domenica 24 novembre

Danze, opera e fantasie

Marco Schiavo, Sergio Marchegiani duo pianistico a quattro mani

Musiche di Schubert, Brahms, Rossini

Informazioni

tel. +39.0173.362408

info@albamusicfestival.com

Dettagli e calendario completo su: www.albamusicfestival.com