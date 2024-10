Intervento dei Vigili del Fuoco di Fossano nel pomeriggio di oggi, venerdì 11 ottobre intorno alle ore 18, per l'incendio provocato dal cortocircuito di una pompa di una piccola piscina in via Beltrutto, a Sant'Albano Stura. La pompa era collegata ad alcuni pannelli solari che hanno a loro volta preso fuoco.

Nell'incendio sono state bruciate alcune suppellettili, ma non risultano esserci danni ingenti. Nessuna persona è rimasta coinvolta.