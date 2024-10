Due incidenti stradali nella mattinata, feriti lievi i conducenti

Due incidenti nella mattinata di oggi, venerdì 11 ottobre, hanno impegnato le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo, i carabinieri, la polizia locale e i sanitari dell'emergenza regionale 118.

A Peveragno il primo incidente, alle 8.15, tra due auto in via Madonna dei boschi, all'altezza dell'incrocio con via dei Boschi e via Ambrosino. I rispettivi occupanti dei mezzi sono fortunatamente rimasti feriti in modo lieve e affidati alle cure del caso dei soccorritori. Per i rilievi, come prassi in casi simili, sono intervenuti i carabinieri, ma non vi sono state ricadute sulla viabilità.



A Boves in via Borgo San Dalmazzo 41, intorno alle 13.25, a seguito dello scontro tra un'auto e una moto, sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Anche in questo caso i conducenti sono stati presi in carico dal 118, ma non sarebbero rimasti feriti gravemente. Sul posto anche la pattuglia della polizia locale di Boves per i dovuti accertamenti.