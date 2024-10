Approvato il piano per la bancarotta di FTX, gli esperti comprano meme coin

Dopo il crollo della popolare piattaforma leader di criptovalute FTX, il mondo degli asset digitali si è riassestato, lasciando però dietro di sé alcune macerie. Finalmente, però, è giunta la notizia che riporta come FTX abbia ricevuto l’approvazione da parte del tribunale per il suo piano di bancarotta. Questo permetterà alla compagnia di rimborsare tutti i clienti tramite i 16,5 miliardi di dollari in asset recuperati.

Il giudice statunitense John Dorsey ha approvato questo piano di liquidazione durante l’ultima udienza tenutasi a Wilmington, affermando che si tratta di un caso esemplare per la gestione di una bancarotta complessa. In questo contesto gli investitori si sono mossi rapidamente, iniziando a investire in meme coin, soprattutto quelle in prevendita come Pepe Unchained.

Il piano dell’azienda

Il piano segue accordi con i clienti e i creditori di FTX, che includono agenzie governative statunitensi e liquidatori che sono incaricati di gestire le operazioni di FTX al di fuori degli Stati Uniti. Il piano prevede che la compagnia utilizzi i suoi asset per rimborsare prima i clienti della piattaforma, per poi soddisfare richieste concorrenti. In questo modo è previsto un rimborso del 98% dei clienti, la maggior parte dei quali aveva meno di 50.000 dollari sulla piattaforma, entro i 60 giorni dalla data di attuazione del piano. Quest’ultima, però, non è stata ancora stabilita.

Il fallimento di FTX

FTX è arrivata al crollo dopo la scoperta dell’uso illecito dei fondi dei clienti da parte del fondatore Sam Bankman-Fried, che li utilizzava per scommesse rischiose fatte dal suo hedge fund. Bankman-Fried è stato condannato a 25 anni di prigione lo scorso marzo.

Un miliardo di dollari è ancora sotto sequestro e gli azionisti potrebbero ricevere parte di questo denaro, fino a 230 milioni di dollari. Le agenzie governative statunitensi, come la Commodity Futures Trading Commission e l’Internal Revenue Service, hanno accettato di consentire a FTX di dare priorità al rimborso dei clienti rispetto a multe e debiti accumulati.

L’amministratore delegato di FTX, John Ray, ha sottolineato come il successo del piano sia stato possibile grazie ai professionisti che hanno recuperato asset per miliardi di dollari ricostruendo i fondi di FTX da zero. Tuttavia, i clienti non sembrano essere tutti soddisfatti. C’è chi esprime profonda delusione per il fallimento di FTX che li ha costretti a perdere un forte rimbalzo dei prezzi delle criptovalute da quando il mercato ha avuto il crollo nel 2022. Alcuni clienti, infatti, si sono opposti a questo piano, chiedendo rimborsi in linea con i recenti aumenti del valore delle criptovalute.

Basti pensare che a novembre 2022, chi deteneva BTC aveva asset per un valore di 16.000 dollari, rispetto agli attuali 62.000. Quindi tutti coloro che li avevano depositati sulla piattaforma, non accettano la pretesa di FTX di restituire il 100% sulla base dei prezzi più bassi di due anni fa. Asset che, in ogni caso, è ormai impossibile restituire poiché rubati da Bankman-Fried.

Gli investimenti degli esperti in meme coin

Allo stato attuale, la notizia ha comunque creato delle importanti ripercussioni nei pattern di investimento degli esperti. Tra questi, per esempio, troviamo l’utente della piattaforma X, TraderSZ che, in seguito alla notizia, ha aggiunto meme coin al proprio wallet, segnalando come questa notizia possa avere un effetto positivo sui mercati nel breve periodo.

