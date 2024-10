Giornate FAI d’Autunno, a Busca e Savigliano tra affreschi svelati, giardini segreti e un viaggio sensoriale nel caffè

Da domani pomeriggio sabato 12 ottobre ( dalle 14,30 con ultima visita alle 17) e per tutta la giornata di domenica 13 ottobre (9,30-13/ 14,30-18,30 ultima vista alle 17) Busca e Savigliano saranno protagoniste delle giornate FAI d’Autunno, con proposte scelte dalla Delegazione FAI Saluzzo, il gruppo di Savigliano e il gruppo Giovani.

Busca aprirà le sue porte con due inedite proposte, una di cultura artistica, l'altra industriale: un viaggio sensoriale alla scoperta del caffè nella Torrefazione Excelsior e in esclusiva per i soci FAI, l’apertura eccezionale di Villa Bafile.

All’Excelsior i percorsi saranno due: un Tour espresso con la visita guidata allo stabilimento, la conoscenza del lavoro del mastro torrefattore e l’assaggio professionale con un sommelier del caffè. Il Tour origini sarà composto dalla visita guidata allo stabilimento e da due workshops di approfondimento.

Per ragioni organizzative e di qualità delle esperienze proposte, è obbligatorio prenotarsi a questo link: https://shop.tobevents.it/event/excelsior/

Il ritrovo sarà al banco FAI, di fronte alla Torrefazione (SS. Laghi Avigliana210, Busca) almeno 15 minuti prima dell’orario previsto per la visita. Gruppi di massimo 15 persone.Contributo volontario minimo destinato ai progetti del Fondo Ambiente Italiano: 5 euro per gli iscritti FAI, 10 euro per i non iscritti .(Possibilità di tesseramento FAI sul posto a condizioni agevolate.

Gli affreschi svelati di villa Elisa più conosciuta come villa Bafile a Busca saranno una visita esclusiva per gli iscritti FAI. Una dimora privata, in stile neoclassico, situata esattamente dove un tempo si trovava un convento di frati Minori Osservanti, intitolato a Santa Maria degli Angeli, sorto alla fine del 1.400. Grazie alla disponibilità dei proprietari sarà possibile entrare anche nel cortile interno (nel chiostro della chiesa conventuale) ed ammirare le preziose testimonianze artistiche e architettoniche. Non è richiesta prenotazione, ma è necessaria la tessera FAI (ci sarà lapossibilità di iscriversi al FAI direttamente sul posto, a condizioni agevolate). Il ritrovo sarà all’ ingresso della Villa (viale Strasburgo 9, Busca). Contributo minimo volontario destinato interamente ai progetti del FAI: 5 euro

Savigliano: il gruppo FAI di Savigliano, continuerà ad appassionare i visitatori con il tema dei Giardini segreti e, nella due giorni d'Autunno si seguiranno tracce di Liberty e di antiche mura. In alcuni spazi verdi si potranno ammirare grandi alberi pluricentenari, probabilmente già protagonisti del disegno dell’antico spazio aperto, come nel caso del Palazzo già Riccardino, oggi proprietà Flesia, in via San Francesco. Si entrerà nel giardino segreto del Villino Fruttero, in via Cernaia, all’angolo di Piazza Schiaparelli: esempio sempre più raro di abitazione unifamiliare costruita nei primi anni del Novecento. Il ritrovo sarà al Banco FAI collocato in Piazza Santarosa: per ragioni organizzative, è necessario presentarsi almeno 15 minuti prima dell’orario previsto per la visita. Visite a cura del Gruppo FAI di Savigliano e del Gruppo FAI giovani di Saluzzo. Per contatti: savigliano@gruppofai.fondoambiente.it. Inoltre, in occasione delle Giornate d’Autunno, sia i Comuni di Busca e Savigliano offriranno opportunità di visite guidate.

LE PROPOSTE DEL CASTELLO della MANTA. Durante le Giornate FAI di Autunno, la visita al bene di proprietà FAI del nostro territorio si trasforma in un salto indietro nel tempo.

TI RACCONTO IL CASTELLO: le sale, gli affreschi e le persone che lo hanno abitato neisecoli, tutto diventa narrazione grazie ad accompagnatori di eccezione, gli studenti del Liceo G.B. Bodoni di Saluzzo e del Liceo Peano Pellico di Cuneo.

Visite ogni 30 minuti. Durata della visita: 45 minuti.

Per chi desidera una VISITA TEMATICA sarà proposto il percorso MERAVIGLIE RITROVATE: del Castello della Manta che è stato donato al FAI nel 1985.

Una visita sui cambiamenti e i restauri degli ultimi 35 anni. Dalla Sala Baronale, passandoper il ‘500 con i recenti restauri. Orari di visita: 10.30 – 12 – 14 – 15.30 – 16.45. Durata della visita: 60 minuti.

UNA PASSEGGIATA IN GIARDINO (20 minuti). Visita gratuita esclusiva per iscritti FAI o per chi si iscrive/rinnova in loco.

Per ulteriori informazioni e dettagli: www.giornatefai.it