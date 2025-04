Venasca, vittima di truffa ringrazia sentitamente le forze dell'ordine per averle recuperato e reso quanto sottratto

Riceviamo e pubblichiamo

“Mille grazie ai Carabinieri e alle Forze di Polizia.



Ieri sono stata truffata.

Avevo partecipato agli incontri dei Carabinieri sulle truffe agli anziani, ma quando un sedicente “carabiniere” mi ha riferito che gli affetti a me più cari avevano bisogno di soldi velocemente per scongiurare imminenti problemi a seguito di un incidente stradale, riferendomi di conoscere di precedenti sinistri in famiglia,come la perdita di cari congiunti, sono caduta nel tranello.

Ho capito nel corso del colloquio che qualcosa non andava, ma questo soggetto é scappato via con un complice in auto. Volevo fermare la corsa dell’auto, ma per fortuna non mi hanno investita. Mi chiedo: “Se la sua mamma fosse stata al posto mio …”, proprio non ci pensa?



Non mi importa dei soldi, che vanno e vengono, però per gli oggetti in oro, ricevuti in regalo dai congiunti in questi 75 anni, mi è proprio dispiaciuto. Non ho quasi dormito la notte, sono stata malissimo.

Come nella migliore delle favole, in meno di ventiquattro ore, grazie alla sinergia tra le forze di polizia il giovane, piacevole ed attento maresciallo De Santis, richiamandomi alla stazione carabinieri di Venasca per una integrazione della denuncia, mi ha fatto capire quanto è efficiente l’Arma dei Carabinieri.

Oggi, il giorno seguente, straripante di felicità ringrazio il luogotenente Usai del NORM di Saluzzo ed i suoi collaboratori per l’attività di indagine che ha portato al recupero di tutto quanto sottrattomi. Grazie al maggiore Basso a capo della compagnia Carabinieri per la professionalità di un’organizzazione che da oltre duecento anni è al servizio della gente, con sacrificio: è stato in grado di chiudere l’operazione in brevissimo tempo. Siete super Carabinieri, un abbraccio! Un grazie poi al dott. Senestro comandante della polizia locale di Saluzzo che, denotando una professionalità fuori dal comune unita ad apprezzatissima gentilezza, ha recuperato già dopo poche ore la foto dei soggetti in auto. Un grande merito va alla prontezza delle mie speciali amiche e vicine di casa Francesca e Claudia che hanno fornito la targa dell’auto dei malviventi così da poter avviare le indagini fin dai primi istanti. Il professionale luogotenente della stazione carabinieri di Sampeyre, mentre mi interrogava con modi gentili, coadiuvato da una giovane donna carabiniere, foraggiava di informazioni nell’immediatezza i colleghi dai primi minuti di interrogatorio presso la mia abitazione, evidenziando chiaramente che i nostri carabinieri e le forze di polizia sono efficienti, capaci e concreti, cosa di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi.



Grazie, grazie ed ancora grazie a tutti voi!”