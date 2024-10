Volley A2M. Cuneo torna di fronte al proprio pubblico con tante novità. Brignach: "Attenti a Cantù, squadra fisica"

Esordio di fronte al pubblico di casa per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, che inaugura la propria stagione tra le mura amiche del palasport di San Rocco Castagnaretta domani, sabato 12 ottobre, alle ore 19 contro la Campi Reali Cantù.

Una formazione che i ragazzi di Matteo Battocchio hanno già incontrato un paio di volte nel pre campionato, battendola. Domani sera sarà un'altra storia.

Cuneo è reduce dal primo successo in campionato maturato domenica scorsa in trasferta in quel di Brescia, vittoria giunta al tie break dopo un rocambolesco finale di quarto set. Tra i protagonisti il giovane Davide Brignach, che in questa prima parte di stagione è chiamato a sostituire l'opposto titolare Giulio Pinali il cui recupero fisico è in lenta progressione.

Lo abbiamo incontrato alla fine di un allenamento settimanale:

Il palazzetto riaprirà quindi le porte al campionato di Serie A2 maschile questo fine settimana, con tante novità.

Dalle ore 17.30 il botteghino sarà attivo per la sottoscrizione degli abbonamenti e/o l’acquisto dei biglietti, mentre all’interno del palazzetto per tutti coloro che arriveranno entro le ore 18.20 verranno distribuiti i biglietti per l’estrazione dello Sponsor Match Day Bosco Auto che a fine gara premierà 3 fortunati spettatori.

Dall’ingresso principale un super rinnovato Anduma Cafè super attrezzato con tantissime nuove proposte sia dolci che salate, un’area tavolini dove potersi dare appuntamento per un caffè e due chiacchiere prima della partita e SUPER NOVITA’ un sistema innovativo di acquisto e prenotazione bibite e snack online, www.pickeat.it che permetterà di saltare la fila d’attesa in cassa e andare a ritirare il proprio ordine al bancone appena sarà pronto, ricevendo una notifica sul proprio smartphone. Questo sistema sarà attivo durante tutti gli eventi del palazzetto con il bar in funzione.

« Siamo contenti di lanciare, a partire dalla prima partita in casa, la nostra nuova app “Pick&Eat”, che permetterà ai tifosi e agli ospiti di prenotare e pagare in anticipo, saltando così la coda presso l’Anduma Cafè. Questa iniziativa è pensata per migliorare ulteriormente l’esperienza degli spettatori, permettendo loro di godersi al massimo le partite di pallavolo maschile e femminile, oltre a tutti gli eventi che ci saranno al Palasport di Cuneo. Abbiamo anche potenziato l’Anduma Cafè, migliorando la qualità e l’offerta del cibo per rendere ogni visita ancora più piacevole. Ci teniamo a offrire un servizio sempre più all’altezza di questo fantastico impianto, tra i migliori in Italia» - Gabriele Costamagna presidente del Cuneo Volley e titolare dell’Anduma Cafè.

Inoltre, da quest’anno il Cuneo Volley ha stretto un accordo con la Federbimbi che prevederà durante tutte le partite della Serie A2 maschile il servizio di Baby parking al costo di 5€ a bambino/a con un massimo di 20 partecipanti. L’area giochi sarà allestita nell’androne dell’ingresso vip, dove i bambini saranno assistiti da educatrici qualificate.