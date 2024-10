Volley A2/F: Clara Decortes sulla strada del Puma; La Bam Mondovì in casa di una Macerata granitica

Prima trasferta stagionale per la BAM Mondovì, che domani pomeriggio renderà visita a una delle formazioni più forti dell’intera serie A2, la CBF Balducci Macerata. Un match che sulla carta si preannuncia a dir poco proibitivo, visto il grande valore delle avversarie. Le marchigiane di coach Lionetti possono contare su un collettivo di altissimo livello tecnico. Giocatrici di primordine che fanno del Macerata una delle formazioni più accreditate per la promozione in serie A1.

Oltre a due ex pumine di indiscutibile valore come Clara Decortes e Alessia Mazzon, la Cbf può contare sull’esperienza e sulla qualità di atlete del calibro di Alessia Fiesoli, Valeria Battista, Giulia Bresciani e Sara Caruso, solo per fare qualche nome. Macerata che all’esordio in Campionato ha già dimostrato di essere sul pezzo, andando a vincere per 3-0 in casa del Vbc Casalmaggiore, con parziali (14-25; 19-25; 14-25) che hanno espresso la netta superiorità delle marchigiane.

Gara, dunque, dal pronostico che pende dal lato delle padrone di casa, ma la Bam Mondovì non ha nessuna intenzione di assumere le sembianze della vittima sacrificale. Le pumine hanno lavorato sodo in settimana per migliorare il livello di gioco e cercare di impensierire una corazzata come la Cbf. E’ chiaro, però, che per uscire dal campo con un risultato positivo, le rossoblù dovranno rendersi protagoniste di una prestazione molto vicina alla perfezione.

Le pumine sono già partite questa mattina per il ritiro di Macerata, per quella che, dopo Messina, rappresenta la trasferta più lunga della regular season. Il match sarà arbitrato da Deborah Proietti (1°) e Virginia Tundo (2), mentre Lorenzo Catena sarà l’addetto al videocheck. La gara sarà trasmetta in diretta streaming gratuita sul sito internet VBTV previa registrazione. Il match Al Fontescodella di Macerata il fischio d’inizio è fissato per domenica alle 17.