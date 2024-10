Volley A2/F: Il Puma chiude in crescendo ma non basta! La Cbf Macerata si sbarazza della Bam Mondovì con un secco 3-0

Pesante sconfitta per la Bam Mondovì, che in casa della Cbf Balducci Hr Macerata ha subito il secondo 3-0 consecutivo di questo avvio di stagione. Che le marchigiane fossero una corazzata lo si sapeva, ma in alcune fasi del match le pumine hanno agevolato il compito delle padrone di casa. L'approccio delle monregalesi, infatti, non è stato dei migliori, con un primo set dominato dalle marchigiane per 25-14. Nei set successivi le monregalesi hanno sicuramente fatto vedere qualcosa in più.

La certezza, tuttavia, è che in casa Puma c'è ancora tanto da lavorare. Non era questa ovviamente la gara della riscossa per le rossoblù, che davanti avevano una squadra di altissimo livello, di quelle che fino alla fine lotteranno per conquistare la promozione in A1. Le fragilità della Bam, tuttavia, sia in ricezione che in attacco, con una Berger non all'altezza della situazione, sono comunque dei segnali che fanno riflettere, così come i tanti errori al servizio (14). Di buono c'è da prendere la reazione della squadra nel secondo e nel terzo set, quando le pumine hanno di certo giocato con maggiore incisività.

PRIMO SET: le pumine faticano in ricezione e le padrone di casa si portano subito sul 3-0. Errore in attacco per l'opposto tedesco Lara Berger e la Cbf vola sul 7-2. Le ragazze provano a reagire e conquistano un mini-break, 7-4. L'ex Clara Decortes mette a segno tre punti di fila e Macerata doppia le avversarie sul 12-6. Coach Basso corre ai ripari chiamando il primo time-out dell'incontro. Già tre errori al servizio per il Puma. Ace di Fiesoli, 16-8. Secondo time-out richiesto dalla panchina monregalese. Pumine ancora in difficoltà e padrone di casa sul 19-9. La Bam prova a rendere meno pesante lo score e realizza tre punti di fila per il 21-12. Undici set-point per Macerata sul 24-13. Al secondo tentativo arriva il lungolinea vincente di Fiesoli, che fissa il punteggio sul 25-14.

SECONDO SET: equilibrio in avvio, confermato dal punteggio di 2-2. Le pumine recuperano un break e tornano in parità, 4-4. La Cbf accelera e scappa via sul 7-4. Claudio Basso decide che è già il momento di chiamare il time-out. Il Puma prova a impensierire le avversarie rosicchiando due lunghezze, 8-7. Rossoblù reagiscono e agguantano la parità sul 10-10 e poi con Viscioni trovano il punto del vantaggio. Teresa Bosso prende il posto di Arianna Lancini. Break per le marchigiane, avanti 15-13. Bosso mette a terra il punto della nuova parità. Torna a spingere la Cbf e sul 18-15 arriva la richiesta di time-out da parte della panchina monregalese. Ace di Clara Decortes e tentativo di fuga delle padrone di casa sul 20-15. Alessia Mazzon a punto e sul 24-17 sono sette le chanches per portarsi sul 2-0. L'ex centrale del Puma va alla battuta e conquista l'ace che vale il 25-17.

TERZO SET: partenza strepitosa delle pumine nel terzo set, avanti 0-5. La Bam spinge forte e si arriva sul 2-8. Doppio errore di Lara Berger. La Cbf inizia a recuperare punto su punto. Ace di Decortes e Macerata a due punti dal Puma sul 10-12. Con Daniela Bulaich arriva il punto della parità sul 13-13 e coach Basso chiama il time-out. Break Mondovì, ma pumine prontamente riprese, 15-15. Sara Caruso alza il muro e scappa via sul 20-17. Time-out chiesto da coach Basso. Il Puma prova a restare in scia delle avversarie, 22-21. Alla fine arriva il punto, confermato dal videocheck, del definitivo 25-21.

CBF MACERATA-BAM MONDOVI': 25-14; 25-17; 25-21

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani, Battista 3, Morandini, Bonelli, Mazzon 13, Orlandi, Bulaich 2, Braida, Fiesoli 7, Sanguigni, Caruso 10, Decortes 12. All. Valerio Lionetti

BAM MONDOVI': Fini, Lancini 3, Giubilato, Bosso 5, Viscioni 10, Marengo, Catania 4, Deambrogio, Tresoldi 7, Berger 6, Schmit, Manig. All. Claudio Basso

ARBITRI: Deborah Proietti (1°); 2° Virginia Tundo (2°); Lorenzo Catena (Videocheck)