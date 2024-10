Festa Democratica del Circolo PD di Savigliano, si è parlato della crisi in Medioriente

Venerdì 11 ottobre è andato in scena il terzo appuntamento della Festa Democratica del Circolo PD di Savigliano su un tema di estrema attualità, la crisi in Medioriente con il conflitto in corso a seguito degli eventi del 7 ottobre dello scorso anno

Si è provato a fare il quadro sulla tragica situazione e le sue imprevedibili evoluzioni. L’introduzione storica è stata affidata al prof. Sergio SOAVE, che ripercorrendo le tappe dal 1948 ad oggi ha consentito di ricostruire una storia infinita di due popoli in una regione grande come la nostra Puglia.

Ma è con le testimonianze che la serata è entrata nel vivo, prima con l’intervento dell’On. Sara FERRARI che ha raccontato la sua esperienza al valico di Rafah con una delegazione parlamentare, commentando un video che ha permesso di capire la situazione degli aiuti umanitari inviati alla striscia di Gaza che in sostanza non riescono ad arrivare. Ha poi passato la parola a Yara, una giovane palestinese, studente di medicina all’università di Milano, che ha raccontato la cronaca di questo drammatico anno a Gaza della sua famiglia.

Con il prof. Gigi GARELLI si sono poi toccati i nodi e i contesti della complessa situazione odierna, gli interessi e le spinte a rimanere nel conflitto che purtroppo fanno presagire nulla di buono se non ci sarà una presa di posizione internazionale che fermi l’escalation in corso. Fra gli interventi dal pubblico il gruppo spontaneo “Cessate il fuoco” ha spiegato la finalità della loro iniziativa per una cultura della pace e si è parlato dell’istituzione del “Tavolo della pace” a cura della Consulta della Solidarietà del Comune di Savigliano.

Ma veniamo al prossimo appuntamento di “Ottobre Democratico” in programma venerdì 18 ottobre alle ore 21 al Ridotto del Teatro Milanollo con ingresso da piazza Turletti: una serata dedicata al diritto al lavoro con il focus sulla condizione della donna.

Insieme a Irene Soave, autrice del libro “Lo Statuto delle Lavoratrici”, partiremo dalla sua rivisitazione di alcuni articoli dello Statuto del 1970 leggendoli alla luce di quanto succede oggi alle donne e tra le donne nel mondo del lavoro. Ecco allora che all’interno dell’evento dal titolo: “Donne e Lavoro” l’autrice entra in un dialogo con Giorgia Seliak, avvocata di diritto del lavoro e parità di genere, per affrontare un tema di attualità nelle sue varie sfaccettature. Le conclusioni sono affidate all’On. Chiara Gribaudo, Presidente Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia.

Si concluderà Ottobre Democratico con l’inaugurazione del Circolo dei Lettori di Savigliano giovedì 24 ottobre dalle ore 18, presso il Ridotto del Teatro Milanollo, una proposta dei giovani per iniziare una esperienza di lettura insieme in città aperta a tutti. Nel corso di quest’ultima serata sarà possibile partecipare alle ore 20, previa prenotazione al n. 3471121453, alla cena conviviale che sarà servita nella sala adiacente al Ridotto dal Caffè Intervallo. A seguire un divertente “Quizzone Democratico” organizzato dai Giovani Democratici della provincia di Cuneo.