Siglato accordo tra eVISO e la Seed Group per espandere a livello globale la piattaforma Smartmele

eVISO S.p.A. – società COMMOD-TECH, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – comunica di aver siglato un contratto di partnership con Seed Group, una società del Private Office of Sceicco Saeed bin Ahmed Al Maktoum, al fine di scalare su scala globale, partendo dai paesi del Golfo, la piattaforma proprietaria SMARTMELE, trading place di scambio di container di mele fresche con consegna nel futuro.

SMARTMELE è l’unica piattaforma internazionale dedicata allo scambio di containers di mele con consegna forward. Attualmente, è anche l’unica piattaforma internazionale che pubblica un indice dei prezzi delle mele.

Si segnala che nel 2024, il mercato delle mele fresche ha raggiunto un volume di affari globale superiore ai 100 miliardi di dollari. Gli impianti di produzione di mele vengono rinnovati ogni 15 anni, richiedendo un investimento annuale di circa 8 miliardi di dollari per mantenere i livelli di produzione attuali. L’espansione della produzione e consumo di mele in Africa e Asia, paesi in cui il mercato è ancora residuale, potrebbe richiedere fino ad ulteriori 10 miliardi di dollari all’anno[1].

Il contratto siglato tra eVISO e Seed Group, una società del Private Office of Sceicco Saeed bin Ahmed Al Maktoum, prevede le seguenti attività:

- la creazione a Dubai di uno o più veicoli societari, al 100% di proprietà di eVISO, necessari a valorizzare gli assets relativi a SMARTMELE, ad oggi in capo ad eVISO;

- in alternativa al punto precedente, la creazione a Dubai di uno o più veicoli societari necessari ad eseguire in modo snello le operazioni di trading internazionale di containers di mele;

- Lo sviluppo di attività di networking, marketing e sales al fine di espandere in modo significativo le attività di SMARTMELE negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita e nei paesi del Golfo.

L’espansione internazionale sarà guidata da due professionisti di altissimo calibro, Davide Ferrero e Maurizio Liverani, che affiancheranno Simone Bernardi, alla guida del progetto da dicembre 2022 e con lunga esperienza nella filiera di riferimento.

Gianfranco Sorasio, amministratore delegato di eVISO, ha commentato: “Con questo accordo SMARTMELE ha posto le basi per diventare una delle piattaforme internazionali di scambio di mele più importanti al mondo. A luglio 2024 Dubai ha dichiarato di voler diventare il polo ortofrutticolo più importante al mondo. L’Ufficio Privato dello sceicco Saeed bin Ahmed Al Maktoum, una compagnia di un membro della famiglia reale, è il partner più significativo della regione. A breve costituiremo a Dubai uno o più veicoli societari che permetteranno ad EVISO da un lato di valorizzare gli assets proprietari SMARTMELE e dall’altro lato di effettuare in modo semplificato e agile le operazioni di trading di mele con i partner globali. Nei prossimi mesi inizieremo con Seed Group le attività di sales e marketing verso i grandi consumatori di mele (GDO, traders, importers, buyers etc..) al fine di far transitare su SMARTMELE una quota del mercato dei paesi del Golfo, mercato ad oggi stimato ad oltre 400 M€ annui. Sono convinto che la tecnologia SMARTMELE, con l’influenza e la competenza di Seed Group e la ambizione internazionale degli Emirati Arabi Uniti, formino per il progetto SMARTMELE un set di vantaggi competitivi estremamente solidi e difficilmente replicabili su scala globale.”

Hisham Al Gurg, CEO di Seed Group e del Private Office dello sceicco Saeed bin Ahmed Al Maktoum ha espresso il suo entusiasmo per la recente partnership. Ha affermato: "Siamo lieti di collaborare con eVISO mentre introducono la loro ultima piattaforma SMARTMELE basata sull'intelligenza artificiale nella regione MENA". Al Gurg ha continuato: "Siamo certi che questa alleanza porterà un valore senza precedenti e un'efficienza operativa ottimizzata ad acquirenti e commercianti nel mercato dei prodotti freschi. Mentre gli Emirati Arabi Uniti sviluppano i loro settori agritech e commerciali, non passerà molto tempo prima che assisteremo al forte impatto della proposta di valore unica di SMARTMELE nella regione".

L’accordo ha una durata triennale, e le attività oggetto del contratto sono remunerate annualmente tramite un compenso variabile determinato sulla base del volume di affari limitatamente nei paesi del golfo.