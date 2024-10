Audi Zentrum Fossano: la nuova Concessionaria Audi Ufficiale della Granda

Nei giorni scorsi, Audi Zentrum Fossano ha ufficialmente aperto le sue porte, aggiungendosi alla famiglia di Concessionarie Audi Ufficiali del Gruppo Audi Zentrum Alessandria presieduto dal celebre campione Dindo Capello, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans. Situata in Via Torino 170, la nuova concessionaria rappresenta un importante punto di riferimento per gli appassionati del marchio Audi nella provincia di Cuneo, offrendo un servizio ancora più accessibile e vicino al territorio.

Audi Zentrum Fossano: l'innovazione ha una nuova casa

L'apertura di Audi Fossano segna un nuovo capitolo nell'espansione del Gruppo Audi Zentrum Alessandria, che conta le Concessionarie Audi Ufficiali di Cuneo, Asti, Alba e Alessandria. Presieduto da Dindo Capello, pilota ufficiale Audi per 19 anni e vincitore per tre volte della 24 Ore di Le Mans, in questi anni il Gruppo si è affermato come una delle realtà al top in Italia grazie alla qualità del servizio e alla capacità di innovare. L'attenzione al cliente, la personalizzazione dell'offerta e la passione per l'eccellenza hanno reso il Gruppo Zentrum Alessandria un modello di riferimento per il mercato automobilistico.

Audi Zentrum Fossano: un'esperienza premium

Audi Zentrum Fossano si estende su una superficie di 950 metri quadrati, con uno showroom di 380 metri quadrati progettato secondo i più alti standard Audi. Qui, i clienti possono vivere un’esperienza unica, immersi nell'eleganza e nella tecnologia tipica delle vetture Audi. Ogni dettaglio, dall'architettura alla disposizione degli spazi, è stato pensato per offrire un servizio premium, in linea con lo stile inconfondibile dei Quattro Anelli.

Audi Prima Scelta :plus: il meglio dell’usato

Fiore all'occhiello di Audi Zentrum Fossano è l'offerta di Audi Prima Scelta :plus, il programma che garantisce la qualità dell’Usato Audi grazie a rigorosi controlli. Ogni vettura viene verificata con 110 controlli tecnici, con tanto di certificazione del chilometraggio. I clienti possono acquistare un'Audi Usata con la certezza di avere fino a 4 anni di garanzia per vetture con meno di 96 mesi e 150.000 km. Una selezione di vetture aziendali amplia ulteriormente le opzioni a disposizione.

Un service d’eccellenza

Audi Zentrum Fossano non si limita alla vendita, ma offre anche un servizio di assistenza di altissimo livello. Il reparto Service, con i suoi 370 metri quadrati, è attrezzato per rispondere a tutte le necessità di manutenzione e riparazione delle vetture. Grazie a un team di tecnici costantemente aggiornati e alla formazione curata direttamente da Audi, i clienti possono affidare la loro auto nelle migliori mani. La trasparenza dei costi e la qualità degli interventi sono garantite, confermando il valore del Gruppo Audi Zentrum Alessandria.

Un nuovo punto di riferimento per gli amanti di Audi

Con l'apertura di Audi Zentrum Fossano, il Gruppo dimostra ancora una volta il proprio impegno a fornire un servizio di eccellenza, arricchendo l'offerta per i clienti cuneesi. Che si tratti di acquistare una vettura o usufruire di un servizio di manutenzione, Audi Zentrum Fossano rappresenta un nuovo, importante punto di riferimento per chi cerca qualità e innovazione.

Per maggiori informazioni e rimanere sempre aggiornati, visitare il sito myaza.it, la pagina Facebook e Instagram di Audi Zentrum Fossano.