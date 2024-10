Cuneo: la Stracôni si tinge di rosso per dire no alla violenza di genere

Stracôni in red è un’idea nata dalla collaborazione con gli organizzatori della stracittadina in programma domenica 10 novembre e giunta quest’anno alla sua quarantunesima edizione. La partecipazione è molto semplice: i partecipanti alla camminata potranno manifestare il proprio no ad ogni forma di violenza indossando un capo d’abbigliamento di colore rosso. Se i partecipanti alla stracittadina aderiranno in massa, un grande fiume vermiglio attraverserà la città, dimostrando che attraverso il coinvolgimento di tutti è possibile costruire il cambiamento.

Come anticipato, quella della Stracôni non è l’unica iniziativa in programma: i cittadini e le cittadine sono invitati a creare un origami a forma di cuore e a consegnarlo nei punti raccolta allestiti per l’occasione. Il modello di origami è reperibile all’interno dei pacchi gara della Stracôni, presso lo Sportello Unico del Cittadino in via Santa Maria o, in formato stampabile, a questo link.