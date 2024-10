L'Asl CN1 ospita delegazione cinese dalla città di Lvliang per rafforzare il gemellaggio in campo sanitario

Attivare una collaborazione con l'Asl CN1 nel segno della conoscenza reciproca, dello sviluppo e dello scambio. Ecco il senso della visita di una delegazione cinese questa mattina, lunedì 14 ottobre, presso l'ospedale Santissima Annunziata di Savigliano e poi a Cuneo nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale. A guidarli il sindaco di Lvliang Zhang Guangyong, città di 3,4 milioni di abitanti e ben 122 ospedali, situata nella provincia di Shanxi. Insieme a lui anche un rappresentante del Ministero degli Esteri e diversi dirigenti ospedalieri.

Prima la visita nei reparti di Analisi, Pediatria e Cardiologia a Savigliano, poi l'incontro a Cuneo con il direttore generale Giuseppe Guerra, il direttore amministrativo Tiziana Rossini e il responsabile del dipartimento Gestione risorse Fabio Aimar.

Un incontro che fa seguito alla visita a Lvliang dell'ex assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi nell'agosto 2023 per dare applicazione al protocollo di collaborazione siglato due anni prima con le autorità cinesi in ambito sanitario.

“Abbiamo concordato una lettera di intenti con Icardi lo scorso anno. Vorremmo attivare scambi di medici e viaggi di conoscenza per siglare una sorta di gemellaggio in campo sanitario”, ha dichiarato la delegazione cinese.



“Siamo onorati e contenti”, ha dichiarato Guerra che, nella fattispecie, ha evidenziato la volontà di conoscere la medicina tradizionale cinese: “Attiveremo un piano per scambiare le reciproche competenze”. Nel 2025 è previsto un nuovo incontro.

Invece, nel pomeriggio di oggi, la delegazione farà tappa anche nel territorio dell'Asl CN 2.