"Andate all'ospedale, c'è un vostro caro". L'intervento di Tranchida: "E' una truffa, chiamate il 112"

"E' UNA TRUFFA! Anziani derubati in casa dopo una chiamata che li indirizzava al Pronto soccorso per un famigliare in gravi condizioni. Dal Posto di Polizia del DEA il Direttore generale dell' Ospedale S. Croce e Carle lancia un appello: "Non è così che comunichiamo! Chiamate sempre il 112"

E' stato il direttore generale del Santa Croce e Carle, Livio Tranchida, a voler diffondere questo messaggio.

Il riferimento è a quanto riportato ieri da Targatocn: truffatori chiamano al numero di casa di qualche persona anziana, invitandola a correre urgentemente in ospedale. Al rientro, si ritrovano la casa svaligiata.

Era proprio ciò che aveva evidenziato il nostro lettore: chiamando al fisso, conoscono anche l'indirizzo di casa. Ed è questo l'elemento che lo ha da subito preoccupato maggiormente. Suo padre non ci ha creduto, ma qualcuno purtroppo ci crede. Anche perché questi truffatori sono dei professionisti, fanno leva sulle fragilità emotive delle persone, sui loro affetti. Non hanno scrupoli.

Tanti gli episodi segnalati in questi ultimi giorni, tanto che Tranchida, profondamente colpito dalla disperazione di alcuni anziani con i quali ha parlato, è voluto intervenire direttamente: "Siamo di fronte a delle truffe. L'ospedale non comunica così. Invitiamo la popolazione a contattare il 112".