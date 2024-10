Festa a Cherasco per i primi 45 anni del Centro d'Incontro

Partecipata festa, domenica 13 ottobre, per il 45° anniversario dalla fondazione del Centro d’Incontro a Cherasco.

L'incontro ha avuto inizio con un buffet presso la sede di via Sant’Iffredo 1, per poi proseguire alle 10 con una sfilata per le vie cittadine accompagnati dalla Banda musicale “Mons. Calorio”. Un'ora dopo la santa messa presso la Chiesa di N.S. del Popolo e quindi il pranzo nel Palaexpo a cura del catering “Belavista” di Castellinaldo, che ha servito un ottimo fritto misto a oltre 150 commensali.

Oltre ai soci erano presenti la Giunta Comunale al completo, alcuni soci del Lions e i centri d’incontro di La Morra, Roreto e San Michele.

Sono trascorsi 45 anni, ma l’idea di Ezio Mazzocchi, condivisa con Pietro Zorniotti, Giovanni Genta, Giovanni Taricco e Carlo Ramello continua a vivere.

Molti hanno contribuito a far crescere questa importante realtà cheraschese, che ad oggi conta 219 soci. Frequentando il Centro si percepisce l’impegno, il lavoro e l’affetto che i tanti soci e i direttivi che negli anni si sono susseguiti, gli hanno dedicato. L’attuale Direttivo ha creduto nei valori cari ai “Padri fondatori” e con tanta buona volontà cerca di portare avanti al meglio le varie attività.

Il direttivo del Centro d’Incontro ringrazia "tutti coloro che supportano il Centro e che anche per la Festa del 45° anniversario hanno dimostrato la loro generosità: l’Amministrazione Comunale non solo per il sostegno economico e la disponibilità dei suoi Uffici ma anche per la stima e la considerazione che sempre ci dimostra; la Banca di Cherasco, l’Associazione Gusta Cherasco per il buffet di benvenuto, le ditte Panealba, Delizie Bakery dei fratelli Costamagna per i dolci che sono stati consegnati a ogni partecipante, la Banda Mons. Calorio per l’accompagnamento musicale al corteo e Fantasie in fiore di Natalina per le composizioni floreali. I cheraschesi che verranno a trovarci nella nostra sede in via S. Iffredo saranno i benvenuti", il commiato del sodalizio.