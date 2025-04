A Verzuolo si parla di “Saper fare al femminile”: l’artigianato come motore di crescita

Un pomeriggio dedicato all’artigianato femminile e alle nuove prospettive occupazionali per i giovani: è questo il cuore dell’incontro “Saper fare: imprendi… trici artigiane…”, organizzato nell’ambito del programma delle “Tre età” di Verzuolo.

L’appuntamento è per mercoledì 9 aprile alle 15 presso Palazzo Drago, in via Marconi 13.

A guidare l’incontro sarà Daniela Biolatto, imprenditrice artigiana nel settore tessile-abbigliamento, già presidente nazionale di Donne Impresa di Confartigianato, attualmente membro della Giunta esecutiva di Confartigianato Cuneo, consigliera di Confartigianato Piemonte e del Comune di Racconigi con delega alle Pari Opportunità.

Durante il suo intervento, Biolatto offrirà una panoramica sull’attualità e la vitalità del settore artigiano, sia a livello nazionale sia sul territorio locale.

Particolare attenzione sarà rivolta alla situazione dell’imprenditoria femminile, in continua evoluzione, e alla crescita della presenza di giovani under 35 tra gli occupati nel comparto.

Un’occasione aperta a tutti per riflettere sul valore del “saper fare” e sul ruolo centrale delle donne nell’economia artigiana contemporanea.

L’iniziativa è a ingresso libero.