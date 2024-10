Cresce il sistema imprenditoriale della Granda: +155 imprese nel terzo trimestre 2024

Il III trimestre 2024 restituisce segnali di crescita per il sistema imprenditoriale della provincia di Cuneo. Tra luglio e settembre 2024 la Camera di commercio di Cuneo ha registrato l’iscrizione di 665 imprese (sono state 641 nel III trimestre 2023), a fronte delle 510 che hanno cessato la propria attività (le cessazioni sono valutate al netto di quelle d’ufficio). Il saldo trimestrale tra i due flussi è risultato positivo per 155 unità e lo stock di imprese con sede legale in provincia di Cuneo al 30 settembre ammonta a 65.113 unità.