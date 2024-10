Barolo combatte il traffico in centro con la navetta gratuita nei fine settimana

Il dibattito è sempre aperto in alcuni comuni della Langa, soprattutto con l'inizio della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba: come assicurare un turismo che rispetti e valorizzi i borghi senza comprometterne l’essenza, in che modo preservare l’equilibrio e la bellezza dei paesaggi Unesco?

Domande a cui diverso tempo si cerca di rispondere con idee e un lavoro di rete che ha portato lo scorso anno al progetto "Langhe in rete" dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e dell’Unione dei Comuni di Langa e del Barolo, che ha puntato a promuovere un modello sostenibile di mobilità locale tra alcuni dei luoghi maggiormente coinvolti dai flussi turistici nei periodi di alta stagione.

Il Comune di Barolo ha deciso, da alcune settimane, di continuare la sperimentazione sostenibile con un servizio navetta nei fine settimana tra il parcheggio di via Alba e il centro. Il mezzo è disponibile dalle 10 alle 18 e permette di raggiungere i punti di attrazione e di interesse del paese segnalati con una nuova cartellonistica.

Il sindaco Fulvio Mazzocchi è molto soddisfatto: "Il parcheggio viene riempito ogni week end, e la navetta è in funzione continuamente, arrivando da via Alba fino al parcheggio davanti al castello. A usarla sono al 99% turisti, ma ci sono anche dei cittadini che la utilizzano per accogliere degli ospiti. Un'altra novità che abbiamo attivato recentemente per la cittadinanza è un canale WhatsApp "Comune Barolo Informazioni" che ha già raggiunto oltre 260 iscritti e che permette di essere sempre aggiornati sulle novità comunali".