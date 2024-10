In memoria di Elio Ricca una raccolta fondi per istituire una borsa di studio

L’Istituto Musicale Venasca Valle Varaita piange la scomparsa di Elio Ricca, direttore dell’orchestra giovanile, stimato insegnante e figura di riferimento per tanti studenti di musica che è scomparso improvvisamente venerdì 11 ottobre in casa propria a causa di un inaspettato malore, lasciando attoniti familiari, amici e colleghi.

Originario di Cuneo dove era nato 62 anni fa, Elio da tempo viveva a Busca; nel 2000 è stato cofondatore dell'Istituto Musicale Valle Varaita - Don Alemanno di Venasca, del quale aveva sempre accompagnato le vicende musicali e amministrative fino ad assumerne il coordinamento lo scorso anno. Un elemento importante in una vita dedicata all'insegnamento e alla musica anche in veste di docente alla scuola secondaria di primo grado.

Elio è stato un instancabile promotore dell'educazione musicale: si è sempre prodigato in tutti i modi possibili per gli allievi, facendo loro conoscere e apprezzare la musica e coltivando i loro talenti. La sua particolare capacità nell'accompagnare i musicisti più giovani verso l'arte lo ha reso un punto di riferimento insostituibile. Non è stato solo un professore di musica, ma un vero e proprio educatore, capace di coltivare gli spiriti degli studenti anche attraverso attività ludico-ricreative, vacanze musicali e molteplici altre occasioni.

Vero e proprio talento musicale e della didattica, Elio Ricca si è sempre messo al servizio della comunità, incarnando il ruolo di educatore in ogni aspetto della sua vita professionale e personale. Il suo impegno andava oltre l'aula, partecipando attivamente alla vita della comunità promuovendo iniziative culturali ed educative.

Per l'Istituto Musicale di Venasca, per Busca e per la valle Varaita, questa perdita rappresenta il secondo gravissimo lutto nel giro di un anno. Poco più di un anno fa, infatti, era scomparso improvvisamente Ivan Cavallo, violista buschese e coordinatore dell'Istituto Musicale Venasca Valle Varaita, recentemente commemorato in un concerto al Teatro Toselli di Cuneo. In quell'occasione, Elio Ricca aveva dato, come sempre, il suo grande contributo in termini di idee, presenza e sostegno.

Tutti i colleghi dell'Istituto Musicale si uniscono nel dolore e nel porgere le condoglianze ai famigliari. Elio lascia il figlio Federico, la sorella Adriana con Gualtiero e Paola e l'ex moglie Rinalda, oltre a numerosi parenti e amici. La sua scomparsa crea un grande vuoto nel nostro Istituto, nella comunità di Busca e in valle Varaita, ma il suo ricordo e i suoi insegnamenti continueranno a vivere attraverso tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

I funerali, provenienti dall’Ospedale Civile di Busca, si sono tenuti lunedì 14 ottobre alle ore 16 nella Chiesa Parrocchiale di Busca, con successiva cremazione a Magliano Alpi. La comunità si è riunita per ricordarlo durante il Santo Rosario domenica 13 ottobre e tornerà a farlo nelle messe di commemorazione previste per il 19 ottobre, la settima, e il 9 novembre, la trigesima. Eventuali offerte verranno destinate all’istituzione di una borsa di studio.





IBAN: IT21Z0838246630000140101883

Intestato a: Note di Varaita ETS

Banca di credito cooperativo di Bene Vagienna

Filiale di Piasco, Via Umberto I, 57/B, 12026 Piasco CN