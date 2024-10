Mondovì in lutto per la scomparsa di Paolo Tombelli, finanziere in pensione e presidente della locale sezione Anfi

Profondo cordoglio a Mondovì per l'improvvisa scomparsa del brigadiere della Guardia di Finanza a riposo Paolo Tombelli .

Presidente della locale sezione dell' Associazione Nazionale Finanzieri d'italia (Anfi) , 73 anni, era molto conosciuto nella comunità monregalese, per anni aveva collaborato anche nelle attività della parrocchia dell’Altipiano.

“Ho appreso con profonda tristezza dell’improvvisa scomparsa del presidente Paolo Tombelli - afferma il sindaco, Luca Robaldo - e desidero esprimere la più sincera vicinanza da parte mia e dell’intera Amministrazione comunale alla moglie Gloria, alla figlia Daniela, ai famigliari e ai soci della sezione ANFI di Mondovì. In questi anni ho avuto modo di apprezzare la sua passione lavorativa prima e associativa poi, nonché la sua voglia di diventare parte attiva di quella comunità monregalese che l’aveva accolto nei decenni scorsi. Ci siamo più volte confrontati sul futuro della Cittadella in termini di progetti, opportunità e prospettive e mi dispiace che nei prossimi mesi non possa toccare con mano i primi risultati tangibili di tanti ragionamenti. Sono sicuro, però, che il suo ricordo rimarrà vivo nel cuore dei monregalesi e negli angoli storici della 'sua' Cittadella”.