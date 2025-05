Mondovì, pubblicato il bando per l'incarico di rilevatore per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

Con avviso pubblicato all'albo pretorio comunale e nella sezione "amministrazione trasparente " (https://www.comune.mondovi.cn.it/amministrazione-trasparente/sezioni/613296-procedure-corso/contenuti/3400914-bando-concorso-129) la Città di Mondovì ha avviato una procedura di selezione per la formazione di una graduatoria di idonei per l'incarico di rilevatore per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2025 ed eventuali altre ricerche statistiche.

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità previste nell'avviso, entro il termine del 7 giugno 2025.

Per informazioni, gli interessati possono rivolgersi ai Servizi demografici del Comune di Mondovì (0174-559227 oppure 0174-559309).