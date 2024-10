Nuovo presidio medico ambulatoriale a Viola

Potenziato il servizio medico ambulatoriale nel Comune di Viola.

L'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione comunale che ha esposto le esigenze dei cittadini all'Asl, risponde alle richieste di numerosi pazienti che erano rimasti senza copertura medica dopo il trasferimento del dottor Sappa a Garessio, avendo il dottor Emilio Baldi, che presta servizio in paese, esaurito la capienza di pazienti a suo carico, prevista dalla legge.

L’ambulatorio esistente, presidiato dal dottor Baldi, che è presente il mercoledì dalle 16,15 alle 17,15, è stato integrato dalla presenza della dottoressa Paola Paladino, il mercoledì mattina, dalle ore 9 alle ore 12.

“Il presidio ambulatoriale - spiega il sindaco, Romana Daniello -, rappresenta per i piccoli comuni montani uno dei servizi essenziali, assolutamente da tutelare e garantire soprattutto per il tessuto di popolazione più anziano che difficilmente raggiunge in maniera autonoma i centri cittadini di più grandi dimensioni.

Un grazie sentito e un benvenuto alla dott.ssa Paladino che ha accettato di ricoprire l’incarico e alla dott.ssa Gloria Chiozza, dirigente presso l’ASL CN 1 per la disponibilità e l’attenzione riposta alla nostra esigenza”.