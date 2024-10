Alba, soci e amici del Centro Culturale San Paolo in attesa del maestro Collin Andrews

Soci e amici del Centro culturale San Paolo odv.ets,, venerdì 18 ottobre avranno la possibilità di ascoltare il maestro Colin Andrews per la 23ª Rassegna organistica internazionale all’organo Vegezzi-Bossi del 1938 nel Tempio San Paolo, secondo la scaletta che vi allego. Ingresso libero.

Colin Andrews è nato a Bristol, Inghilterra. Ha studiato alla Royal Academy of Music di Londra con Dame Gillian Weir e al Conservatoire de Musique di Ginevra con Lionel Rogg. È stato vincitore di entrambi i concorsi internazionali d’organo di Dublino in Irlanda del 1980 e del 1982. Nel 1993, la Royal Academy of Music di Londra gli ha conferito un Association ship in riconoscimento della sua illustre carriera artistica.

Ha effettuato tournée in tutto il mondo come organista di concerti in Asia, Europa e tour transcontinentali in Russia. Insegnante e docente attivo, è stato membro di facoltà sia della East Carolina University che dell’Indiana University. Ha tenuto conferenze e masterclass in tutto il mondo. Ha registrato 14 compact disc per le etichette Naxos, Gothic, Loft, Priory e Zig Zag, e ha anche registrato più di 30 programmi per la BBC in Inghilterra. È apparso anche in televisione e radio in Giappone, Belgio, Russia, Polonia e Nuova Zelanda. È spesso presente nel programma radiofonico mondiale “Organroxx”.

Andrews è uno dei soli quattro organisti al mondo ad aver registrato l'opera completa per organo di Olivier Messiaen. Nel 2012 è stato nominato Membre d'Honneur dell’Association Grand Orgue Trinite Messiaen, e la rivista Christianity Today ha elencato la registrazione di "l'Ascension" e "Messe de la Pentecote" di Messiaen fatta da Andrews tra le prime 10 registrazioni di musica sacra.



Ricordiamo inoltre anche un importante appuntamento per stasera, martedì 15, alle ore 18: il corso PILLOLE DI PSICOLOGIA tenuto per 4 settimane dalla dott.ssa GABRIELLA MURETTO di Milano. Vedete sulla locandina i temi molto attinenti alla nostra esperienza e alle nostre quotidiane paure. Come i suoi fans sanno, la dott.ssa Gabriella Muretto ci mette pure il cuore nel trattare la sua materia. Per di più quest’anno il corso è gratuito, grazie all’appoggio che ci danno la Diocesi, la Banca d’Alba, la Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo e Gazzetta d’Alba. Sono iniziati anche i rinnovi dei Soci o le nuove iscrizioni presso la nostra Sede di piazza San Paolo 14: solo 15 euro per la tessera.