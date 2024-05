Mondovì premia gli ex dipendenti in occasione della Festa della Repubblica

Sarà il giardino di ingresso del Polo delle Orfane ad ospitare, il prossimo 2 giugno, le celebrazioni ufficiali organizzate dalla Città di Mondovì in occasione della Festa della Repubblica. "Un momento importante volto ad omaggiare il coraggio, la passione e la lungimiranza delle donne e degli uomini che il 2 giugno 1946 hanno gettato le basi della nostra Storia. Una Storia fatta di uguaglianza, diritti e solidarietà che oggi siamo chiamati a festeggiare con rinnovato spirito comunitario e forte senso di appartenenza".

La giornata, allora, avrà inizio alle ore 9.15 con la consegna delle Medaglie agli ex dipendenti del Comune di Mondovì e proseguirà alle ore 10.00 con l’orazione ufficiale del professor Giovanni Quaglia, già presidente della Provincia di Cuneo. Alle ore 10.30, poi, il concerto della Banda Musicale Cittadina, mentre alle ore 11.30 presso la Sala Ghislieri, si svolgerà il Concerto della Festa della Repubblica promosso dalla Fondazione Academia Montis Regalis (evento a pagamento; per informazioni e prenotazioni scrivere a segreteria-artistica@cademiamontisregalis.it).

In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà presso la Sala Incontri della Casa delle Associazioni (via delle Scuole 31), mentre il concerto della Banda Musicale Cittadina non avrà luogo.