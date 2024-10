A Mondovì si cerca la signora Liliana Cuniberti, scomparsa all'Altipiano

Sono in corso le ricerche per la signora Liliana Cuniberti, sulla sessantina, scomparsa da questa mattina dall'Altipiano.

Stando a quanto ha riferito il marito ai Carabinieri, avrebbe perso di vista la moglie mentre si trovavano nella piazza di fronte alla chiesa del Sacro Cuore, in piazza Monteregale, verso le 9 di stamane.

La signora ha i documenti con sé, ma non denaro, indossa una giacca rossa, delle scarpe nere e ha un ombrello di colore verde.

Essendo scomparsa a piedi il marito pensa che non possa essersi allontana di molto.

Le ricerche sono partite in serata, concentrandosi in più zone della Città, dall'Altipiano a Breo, lungo Ellero, a Carassone e anche nelle frazioni.

In campo i Carabinieri della Compagnia di Mondovì, i Vigili del Fuoco che hanno attivato l'UCL, sigla che indica l'Unità di Comando locale, i volontari della Protezione Civile ANA e della PC Comunale e la Polizia locale. Divisi in squadre i soccorritori si sono attivati per perlustrare tutte le zone cittadine.

Chiunque avesse notizie o avvistasse la signora Liliana è pregato di contattare immediatamente i Carabinieri.