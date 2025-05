Cuneo: forzano una porta ed entrano a Villa Invernizzi. In sei denunciati per occupazione abusiva

L'intervento di Squadra Mobile e Polizia Locale in via Ettore Rosa

E’ di occupazione abusiva l’ipotesi di reato con la quale, nella tarda mattinata di oggi, martedì 27 maggio, sei giovani stranieri sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Cuneo.

I giovanissimi, quattro ragazzi extracomunitari e con loro due ragazze, una di nazionalità francese e l’altra romena, una delle quali minorenne – si erano introdotti all’interno di Villa Invernizzi, storico edificio di proprietà del Comune, da tempo vuoto e inutilizzato, situato lungo via Ettore Rosa.

Il fatto non è sfuggito a un privato, che ha segnalato alla Polizia di Stato l’effrazione avvenuta forzando un ingresso.

Immediato l’intervento della Squadra Mobile, che sul posto ha fatto intervenire anche una pattuglia di agenti della Polizia Locale cittadina.

Verificata la loro presenza all’interno dell’edificio, i sei, in capo ai quali non risultano precedenti specifici, sono stati portati in Questura per l’identificazione, cui è seguita la denuncia in Procura.