Incidente a Carassone: code e rallentamenti

Incidente questa mattina, mercoledì 16 ottobre, in via Nuova, nella strettoia che dà accesso al rione Carassone.

Per dinamiche in fase di accertamento, un automobilista ha perso il controllo del mezzo e non riuscendo ad affrontare la manovra è andato a sbattere contro uno dei muri degli edifici ai lati della carreggiata.

L'incidente, avvenuto verso le 8, non ha avuto conseguenze gravi per il conducente. Segnalati code e rallentamenti. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi del caso e la gestione del traffico.