Con l’autunno tornano pioggia e maltempo, l'esperto: "Eventi estremi sempre più frequenti" [VIDEO]

Giornata di passione oggi per tutto il Nord Ovest, soprattutto per la parte Nord, il settore Sud-Occidentale della provincia Granda e le zone di ponente e centrale della Liguria ( leggi qui ). In questi settori le precipitazioni sono previste di forte intensità, moderata invece negli altri settori.

Nell’intervista che proponiamo a seguire il professor Claudio Cassardo, fisico e climatologo dell’Università di Torino, relatore di uno degli appuntamenti del corso gratuito di meteorologia pratica "Capire i segnali del tempo" organizzato da Datameteo Educational, ci spiega quali scenari dovremo attenderci per il futuro.

L'INTERVISTA [VIDEO]

Condizioni sempre più estreme e complesse parrebbero attenderci per i prossimi anni mentre l’evoluzione meteorologica prospettata per la continuazione della settimana ci parla di maltempo ancora diffuso

Domani, giovedì 17 ottobre, sorvegliati speciali per piogge forti saranno ancora l’alto Piemonte e la Liguria di ponente. Fenomeni deboli o moderati altrove.

Poi con qualche pausa avremo maltempo sino a sabato, con venerdì caratterizzato da rialzo termico e possibili rovesci temporaleschi.

Insomma un bel mix che ci deve far riflettere sul rischio meteorologico associato a questi eventi estremi in termini di dissesto del territorio etc.

QUESTA SERA IL TERZO INCONTRO GRATUITO

Chi volesse essere maggiormente informato, consapevole e raccogliere un’opportunità per divenire più resiliente al cambiamento climatico può partecipare – stasera a Roccabruna alle 20.30 - al secondo appuntamento di "Capire i segnali del tempo", il corso gratuito di meteorologia pratica organizzato da Datameteo.