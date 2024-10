Conto alla rovescia per l'evento "Nuove tendenze hospitality"

Grande appuntamento il prossimo 24 ottobre nel Comune di San Bartolomeo presso la sede della COAPI dalle ore 9 alle ore 19.

A presentare l'evento "Nuove tendenze hospitality" è stata la Federalberghi provincia di Imperia a Rimini, durante la manifestazione del TTG Travel Experience, con Federalberghi che ha voluto fortemente questo evento costituito da due eventi dove spiccherà la formazione Networking.

- ha sottolineato Dario Ghiglione, vice presidente di Federalberghi della Provincia di Imperia -".

All'evento del 24 ottobre saranno presenti 14 speaker di fama nazionale suddivisi in due sale dove dedicheranno 30 minuti per poter approfondire o avere spunti e idee su un tema toccante della nuova generazione. Contemporaneamente in 600 metri quadrati saranno oltre 40 le aziende espositrici con le quali si potranno instaurare relazioni e quindi creare networking.

L'evento è aperto a tutti coloro che lavorano nell'ospitalità, quindi non solo per albergatori. La Federalberghi, inoltre, ha anche invitato le scuole del territorio per fare in modo che le nuove leve possano capire che nel settore dell'ospitalità ci possono essere prospettive e soprattutto soddisfazioni personali.

Si prevede l'affluenza di circa 300-400 persone nell'arco della giornata.