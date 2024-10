Il musicologo saluzzese Alberto Basso premiato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il 16 ottobre, nel palazzo del Quirinale, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito il Premio Presidente della Repubblica ad Alberto Basso, musicologo torinese ora residente a Saluzzo.

Fondatore dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte e Presidente Onorario della Scuola APM è stato premiato, è il primo musicologo ad aver ottenuto il premio.

Autore di oltre cinquecento pubblicazioni e circa 130 trasmissioni radiofoniche dedicate a Johann Sebastian Bach, è comunemente riconosciuto come il massimo studioso in Italia, nel 1986 ha fondato l’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte e nel 1984 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

"In occasione del conferimento di questo importante premio - scrivono dal Comune di Saluzzo -, vogliamo ricordare la Sua generosità nella donazione alla Città di della sua privata collezione, conosciuta come “Fondo Basso”, ospitata oggi nei locali della ex Biblioteca Civica, sotto la gestione dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte. Lo ringraziamo inoltre per il prezioso contributo alla vita culturale cittadina e alle attività della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale di cui è Presidente Onorario".