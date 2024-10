Mondovì, dopo una notte di ricerche ritrovata in buone condizioni la signora Liliana Cuniberti

Dopo una notte di ricerche e preoccupazione, Liliana Cuniberti è stata ritrovata verso le 8.30 di oggi, giovedì 17 ottobre.

La donna, classe 1958, è in buone condizioni di salute, ma sarà quasi certamente portata all'ospedale di Mondovì per alcuni accertamenti.

Era in via San Bernardo, nel rione Ferrone, a casa di un parente inconsapevole delle ricerche in atto, a circa un paio di chilometri dalla zona dove ieri mattina se ne erano perse le tracce, attorno alle 9, mentre era in compagnia del marito nella piazza di fronte alla chiesa del Sacro Cuore, in piazza Monteregale.

Le ricerche erano scattate solo in serata, coinvolgendo i Vigili del Fuoco di Ceva, Morozzo, Mondovì e Cuneo, i Carabinieri della locale Compagnia, i volontari della Protezione Civile ANA e della PC Comunale, e la Polizia locale. Impiegati anche i droni e attivati i vigili cinofili. Per stamattina, se le ricerche non avessero dato esito positivo, era previsto l'impiego dell'elicottero.

Aggiornamento ore 10

La donna è stata trasferita in ospedale per i controlli del caso, ma è in buone condizioni fisiche.